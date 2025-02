Nokia umiera po raz kolejny. HMD nie próżnuje i szykuje się do premiery własnych smartfonów

Nokię już na zawsze zapamiętamy jako producenta legendarnych telefonów komórkowych. Mimo jednak różnych prób zaistnienia na rynku bardziej nowoczesnych smartfonów nic nie wskazuje, by firma ta miała jeszcze stanąć w szranki z największymi gigantami tej branży. Nie udało się z Microsoftem, porażką okazało się także działanie pod HMD Global. W rezultacie licencjobiorca już ostatecznie wycofał się z produkcji smartfonów z kultowym logo.

HMD szykuje się do premiery własnej linii smartfonów. To oznacza, że Nokia już po raz kolejny żegna się z tym rynkiem.

Wieści te nie powinny być zaskakujące dla osób zaznajomionych z tematem Nokii. Co jednak najciekawsze, HMD nie próżnuje i zapowiada już nową serię własnych urządzeń. Na stronie internetowej firmy pojawiły się już grafiki zwiastujące linię urządzeń. Rzecz jasna mają one charakter poglądowy, jednak w oczy rzucają się intensywne kolory obudów. Po dokładniejszej analizie można dojść do wniosku, że w ofercie HMD pojawi się model z dwoma lub trzema aparatami i kanciastą ramką à la iPhone 15, a także smartfon z mocno zaokrągloną ramką. Nie wiemy jednak kiedy można spodziewać się jakiejś konkretnej zapowiedzi.

Pierwsze efekty współpracy Nokii z HMD Global były bardzo owocne. Do sklepów trafiło kilka obiecujących i atrakcyjnych modeli w swoich półkach cenowych, jak np. Nokia 7 Plus czy Nokia 8, jednak z biegiem czasu każda kolejna premiera budziła coraz mniej emocji. Największym dziełem miała zostać flagowa Nokia 9 PureView z pięcioma aparatami na pleckach. Premiera tego urządzenia wielokrotnie była jednak przekładana i model ten zadebiutował z szeregiem licznych problemów. W ostatnich latach Nokia prezentowała już głównie niskobudżetowe modele, a w ofercie wyróżniał się jedynie wzmocniony smartfon XR20, który i tak nie imponował specyfikacją.

