HMD Global stawia pierwszy krok w stronę nowej linii smartfonów. Czy to koniec urządzeń mobilnych marki Nokia?

Nokia miała dość burzliwą historię: od początkowego prawdziwego hitu sprzedażowego w postaci klasycznych telefonów komórkowych, po całkowicie odwrotną sytuację na rynku smartfonów. Marka z biegiem lat stawała się coraz bardziej niszowa i nie oferowała nic ponad swoją konkurencję. W 2016 roku została ona przejęta przez HMD Global, który nadal produkował urządzenia mobilne pod nazwą Nokia. Natomiast fińska firma skupi się teraz na rozwoju własnej marki.

HMD Global przez sześć lat zajmował się produkcją smartfonów pod marką Nokia. Przyszedł jednak czas na zmiany, ponieważ firma ogłosiła właśnie, że możemy się spodziewać nowych urządzeń mobilnych spod szyldu HMD.

Zmiany w firmie HMD Global Oy ogłosił w serwisie społecznościowym LinkedIn współzałożyciel i dyrektor generalny (CEO) - Jean-Francois Baril. Już na samym wstępie wskazuje, że marka HMD przedstawi niebawem swoje pierwsze urządzenia mobilne. Jeśli zaś chodzi o ich segment, to można wywnioskować, że sprzęty spod nowej marki będą urządzeniami przystępnymi cenowo, ponieważ przedsiębiorstwo będzie podążać dotychczasowymi śladami Nokii. Obejdzie się więc bez rewolucji, choć Baril wyraźnie zaznaczył, że HMD będzie współpracować z całkiem nowymi partnerami, dlatego też zmiany mogą być zauważalne. Co jednak stanie się z samą Nokią?

Okazuje się, że produkcja urządzeń fińskiej marki będzie kontynuowana, gdyż Nokia została także wspomniana przy okazji nawiązania do nowych partnerów oraz rozszerzenia portfolio firmy. W niedalekiej przyszłości (choć dokładnej daty nie podano) doczekamy się więc kolejnych modeli Nokii, które będą szły w parze ze smartfonami oraz innymi urządzeniami mobilnymi marki HMD. Co do tej pierwszej pozycji, to z pewnością klasyczne telefony komórkowe również wejdą w skład nowej oferty, ponieważ CEO ogłosił, że "cieszą się one [wraz ze smartfonami, które łatwo naprawić] ogromnym uznaniem zarówno wśród konsumentów, jak i klientów biznesowych". Plany firmy są więc dość precyzyjnie ustalone i pozostaje poczekać na pierwsze rezultaty powziętych działań i kooperacji z innymi firmami.

