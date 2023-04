Nokia 110 4G - odświeżona wersja klasycznego telefonu właśnie trafiła na rynek. Na pokładzie znajdziemy ekran IPS oraz HD Voice

Fińska firma HMD udowadnia, że klasyczne telefony nieposiadające dotykowego ekranu oraz wszelkich nowoczesnych technologii, nadal mają sens. Okazuje się bowiem, że tego typu urządzenia cały czas cieszą się na świecie bardzo dużą popularnością. Już od dziś (26.04.23 r.) możemy nabyć odświeżoną wersję tradycyjnego telefonu Nokia 110 4G. Ten model skierowany jest w głównej mierze do osób, które nad wyraz cenią sobie jakość rozmów oraz prostotę obsługi.

Debiutująca właśnie na świecie Nokia 110 4G to swego rodzaju powrót do korzeni technologii. Skorzystają z niej głównie starsze osoby oraz te, które wykorzystują telefon tylko do podstawowych zadań.

Telefony pokroju Nokii 110 4G mają spore zainteresowanie również w grupie osób, które chcą odetchnąć od wszechobecnej technologii towarzyszącej nam każdego dnia. Takie rozwiązania, choć na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dość śmieszne, są naprawdę całkiem praktyczne. W odświeżonym modelu usprawnień doczekał się ekran. Zamiast wyświetlacza TFT otrzymujemy panel IPS o przekątnej 1,8-cala i rozdzielczości 120 x 160 px. Zastosowano tu także większy akumulator. Pojemność ogniwa wynosi teraz 1450 mAh (zamiast 1020 mAh), co powinno się przełożyć na maksymalnie 8 godzin rozmów oraz 12 dni czuwania. Pozostałe aspekty techniczne pozostały zasadniczo bez większych zmian.

Za procesor odpowiada jednordzeniowa jednostka Unisoc T107 o taktowaniu jednego gigaherca, którą dopełnia 128 MB pamięci RAM. Magazynem danych jest wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności 48 MB, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD. Jako że Nokia 110 4G przeznaczona jest głównie do rozmów, spotkamy się tu z technologią HD Voice. Nie zabrakło także łączności Bluetooth oraz LTE. Co do samego aparatu głównego, to wiemy tylko tyle, że istnieje i potrafi robić zdjęcia w porywającej rozdzielczości 320 × 240 px. Telefon obsługuje również Radio FM poprzez zestaw słuchawkowy, potrafi odtwarzać muzykę z plików MP3, ma wbudowaną latarkę oraz przeglądarkę internetową Opera Mini. Cena, jaką przyjdzie nam za niego zapłacić, wynosi 199 zł.

Źródło: Nokia