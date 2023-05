Nokia 105 2023 - odświeżona edycja klasycznego telefonu. Czym różni się od poprzedniej wersji?

HMD nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek kolejną odświeżoną edycję znanego telefonu, jakim jest Nokia 105 2023. Do tej pory ten model sprzedawał się na świecie wręcz fenomenalnie, więc trochę ulepszona wersja była tylko kwestią czasu. Tegoroczny model otrzymał znacznie pojemniejszy akumulator oraz wytrzymalszą konstrukcję. Tym drugim producent bardzo się chwali i zapewnia, że nowa Nokia przeszła bardzo rygorystyczne testy i jest w stanie sprostać każdej sytuacji.

Kolejny odświeżony model klasycznego telefonu od HMD pojawił się w sprzedaży. Nokia 105 2023 wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją oraz długim czasem pracy na akumulatorze.

Pod względem designu Nokia 105 2023 przeszła lekką metamorfozę. Zamiast zaoblonych krawędzi zdecydowano się na konstrukcję o bardziej ostrych kształtach, a przy tym prezentującą się dużo lepiej. Na froncie znajdziemy 1,8" wyświetlacz TFT o rozdzielczości 120 x 160 px oraz alfanumeryczną klawiaturę. Zmiany zaszły również w akumulatorze. Teraz ogniwo posiada pojemność 1000 mAh i ma zapewnić do 22 dni czuwania lub do 12 godzin ciągłych rozmów. Szkoda tylko, że do naładowania musimy użyć przewodu z leciwym już złączem microUSB. HMD zastosował tu również specjalną obudowę z poliwęglanu, która powinna utrzymywać swój kolor pomimo uderzeń, a sama konstrukcja ma być dużo bardziej wytrzymała na wszelkie urazy mechaniczne. Telefon spełnia również normę IP52, a więc będzie on odporny na pył oraz minimalnie na działanie wody.

Wbudowana pamięć jest dość mała, ale wystarczy na zapisanie 2000 numerów telefonów i 500 wiadomości. W kwestii funkcjonalności na pokładzie ujrzymy całkiem sporo. Dostępne jest bowiem gniazdo mini-jack 3,5 mm, dyktafon czy też latarka. Ciekawą funkcją jest natomiast możliwość słuchania radia FM bez podłączania słuchawek, które zazwyczaj służą jako antena. Wymiary telefonu to 115,07 x 49,4 x 14,45 mm przy wadze 78,7 g. O aparacie nie wspomniano ani słowem, jednak można się domyślić dlaczego. Model będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Charcoal, Cyan i Red Terracotta. Polska cena wynosi tylko 109 zł, więc HMD z pewnością może liczyć na dobrą sprzedaż także i tej edycji.

Źródło: Nokia