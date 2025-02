Nokia masowo zwalnia pracowników. Co ma na ten temat do powiedzenia dyrektor firmy?

Ostatnie lata nie oszczędzają tak naprawdę żadnego przedsiębiorstwa i co jakiś czas słyszymy o kolejnych redukcjach etatów oraz szukaniu oszczędności. Tym razem w internecie pojawiły się oficjalne informacje o znanej praktycznie każdemu marce Nokia, która współpracuje od jakiegoś czasu z HMD Global. Firma w celu ograniczenia strat jest zmuszona dokonać radykalnych zwolnień. Takie działania mają się przyczynić do zaoszczędzenia przeszło miliarda euro do 2026 roku.

Jak informuje serwis Reuters, Nokia w trzecim kwartale musiała się mierzyć z niższą sprzedażą aż o 20%. Jest to wynikiem zmniejszonego zapotrzebowania na usługi związane z siecią 5G, a to właśnie tą infrastrukturą zajmuje się firma w ostatnim czasie. Planowane jest zwolnienie 14 tys. pracowników, co przełoży się na 16% redukcję etatów - z obecnych 86 do nawet 72 tys. osób. Na samym tylko rynku północnoamerykańskim, sprzedaż kwartalna spadła o 40%, a warto zaznaczyć, że to właśnie ten rejon jest dla Nokii jednym z najważniejszych.

Omawiane zmiany mają się przyczynić do zaoszczędzenia 400 mln euro do 2024 roku oraz następnych 300 mln euro do 2025 roku. Celem Nokii jest jednak oszczędność, która mieści się w zakresie od 800 mln do 1,2 mld euro do 2026 roku. Ciekawe słowa wypowiedział Dyrektor Naczelny (Chief Executive) Nokii, jakim jest Pekka Lundmark: "Nadal wierzymy w rynek w perspektywie średnio- i długoterminowej, jednak nie mamy zamiaru siedzieć i się modlić, aby rynek sam się ożywił w jakimś czasie. Zwyczajnie nie wiemy, kiedy nastąpi poprawa sytuacji". Dalszy rozwój wydarzeń faktycznie nie jest łatwy do przewidzenia, natomiast zbliżający się okres nie będzie najłatwiejszy zarówno dla Nokii, jak i dalszej części firm, które związane są z branżą technologiczną i telekomunikacyjną.

