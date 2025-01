Embracer kontynuuje zwolnienia. Tym razem objęły one studia Beamdog i Crystal Dynamics

Embracer Group znajduje się w trudnym położeniu, odkąd ze współpracy z firmą wycofało się saudyjskie Savvy Games Group. Szwedzka spółka zanotowała krach na rynku akcji i przechodzi obecnie restrukturyzację, której efektem są między innymi zwolnienia pracowników. Kolejna tura objęła doświadczone zespoły ze studiów Beamdog i Crystal Dynamics. Wpłynie to prawdopodobnie w znaczący sposób na proces tworzenia gier przez te podmioty.

Według najnowszych doniesień, z pracą w studiu Beamdog pożegnało się 26 deweloperów. Zwolnienia w Crystal Dynamics objęły 10 pracowników. Jest to kolejny etap restrukturyzacji ich spółki matki, czyli Embracer Group.

Niedawno pisaliśmy o zamknięciu należącego do Embracer Group studia Volition. Niewykluczone, że dojdzie również do sprzedaży Gearbox Software. Na tym jednak nie koniec, ponieważ szwedzka spółka przeprowadziła kolejną turę zwolnień w należących do niej studiach. Największe dotknęły kanadyjskiego dewelopera Beamdog, który znany jest przede wszystkim z odświeżonych wersji Neverwinter Nights oraz klasycznych RPG-ów bazujących na Infinity Engine. Z pracą miało pożegnać się 26 osób. Beamdog należy od zeszłego roku do firmy Aspyr – podmiotu, który podlega Embracer Group. Decyzja o tak dużych cięciach w stosunkowo niewielkim zespole Beamdoga wynika prawdopodobnie z przeciętnych recenzji i niezadowalającej sprzedaży ich najnowszej gry – Mythforce.

Zwolnienia dotknęły także twórców Tomb Raidera, czyli studio Crystal Dynamics. W tym przypadku są one skromniejsze, bo obejmują 10 pracowników. Wśród zwolnionych znajdują się przede wszystkim osoby odpowiedzialne za marketing i dział IT. Crystal Dynamics zapowiada udzielenie pomocy swoim byłym pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia. Wieści dotyczące ostatnich zwolnień w Embracer Group nie napawają optymizmem. Jeszcze rok temu spółka wydawała pokaźne środki na zakup nowych studiów. Od tamtego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła i firma musi jakoś radzić sobie z dużym zadłużeniem, które sięga łącznie 1,5 mld dolarów.

