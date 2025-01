Embracer Group planuje sprzedać twórcę Borderlands, studio Gearbox. To pokłosie nieudanej umowy inwestycyjnej

Embracer Group, wielomiliardowy konglomerat z sektora gamedevu przechodzi właśnie przez restrukturyzację, w wyniku której pozbył się już kilku studiów gier, co doprowadziło z kolei do wielu zwolnień, a przez to do anulowania kilku produkcji. Niecałe dwa tygodnie temu spółka zamknęła dewelopera od Saints Row (Volition) by obniżyć koszty operacyjne. Teraz na celowniku znalazł się kolejny deweloper.

Embracer Group, wielomiliardowy konglomerat z sektora gamedevu przechodzi właśnie przez restrukturyzację spowodowaną nieudaną umową inwestycyjną. Pokłosiem jest chęć sprzedaży studia Gearbox.

Wygląda na to, że Embracer Group chce pozbyć się jednego ze swoich najbardziej wartoświocych studiów deweloperskich. Mowa o Gearbox, twórcach m.in. serii Borderlands. Reuters zauważa, że zakupem jest już zainteresowanych kilku nabywców, jednak nie padła jeszcze żadna konkretna nazwa. Sprzedaż ta wydaje się być pokłosiem zbytniej rozrzutności. Aby wytłumaczyć cały proces należy zacząć od tego, że Embracer przejęło studio Gearbox w lutym 2021 wraz z Aspyr, Easybrain oraz Springboard VR, a wszystko to łącznie za 1,4 miliarda dolarów.

W okresie od maja do października 2021, Embracer wykupił kolejne 18 studiów, w tym 3D Realms, a w grudniu przejął trzy spółki holdingowe składające się z 32 studiów i 4 niezależnych deweloperów. Zakup ów wyniósł konglomerat ponad 3 miliardy dolarów. W 2022 roku firma kontynuowała wydawanie pieniędzy na kolejne studia oraz IP. Nabyto m.in. Square Enix, Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal za kwotę 300 milionów dolarów. W międzyczasie jedna z większych transakcji nie doszła do skutku, jeden z większych inwestorów (saudyjskie Savvy Games Group) wycofał się z umowy, a akcje Embracer spadły o ponad 40%. Obecne zadłużenie firmy wynosi 1,5 miliarda dolarów, stąd sprzedaż Gearbox za 605 milionów dolarów będzie najwyraźniej dalszym oddłużaniem się.

Źródło: TechSpot