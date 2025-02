Apple w końcu wyda aplikację Kalkulator na iPada. Użytkownicy czekali na to od 14 lat!

Apple nie bez powodu rocznie sprzedaje miliony swoich urządzeń. Nie da się ukryć, że użytkownicy najbardziej cenią ich ekosystem, który wydaje się nie tylko szybki, ale także intuicyjny. Mimo wszystko gigant z Cupertino i tak zasłynął już z wielu dziwacznych i trudno wytłumaczalnych posunięć. Dla przykładu iPad, czyli niemal idealny tablet dla wielu studentów do dziś nie otrzymał natywnej aplikacji kalkulatora. Wygląda jednak na to, że użytkownicy niebawem będą mogli odetchnąć z ulgą.

Nowy domyślny kalkulator trafi na iPady wraz z aktualizacją do iPadOS 18. Póki co nie wiemy dokładnie, czym będzie się wyróżniać, ale możliwe, że program zostanie zintegrowany od razu z aplikacją Notatki.

Jak podaje serwis MacRumors, Apple w końcu wyda dedykowaną aplikację Kalkulator na iPada, po ponad 14 latach od premiery pierwszej generacji tego urządzenia. Brzmi to dosyć absurdalnie, ale fakty są takie, że do tej pory chętni muszą pobierać kalkulatory przez App Store od innych twórców, co wcale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Wiele z tych aplikacji nie jest przyjemnych w użyciu np. ze względu na reklamy, natomiast pobranie sprawdzonych, zaawansowanych narzędzi jak np. PCalc bywa dosyć kosztowne.

Nowy domyślny kalkulator trafi na iPady wraz z aktualizacją do iPadOS 18. System operacyjny zostanie zaprezentowany 10 czerwca podczas konferencji Worldwide Developers Conference (WDC) i zapewne zaraz po jej zakończeniu będzie można pobierać wersję nowego oprogramowania. Aktualizacja z wyczekiwaną aplikacją powinna stać się dostępna dla wszystkich dopiero we wrześniu tego roku. Póki co nie wiemy dokładnie, czego możemy spodziewać się po omawianym kalkulatorze. Możliwe, że program zostanie zintegrowany od razu z aplikacją Notatki, bowiem właśnie tym ma cechować się ulepszony Kalkulator w macOS 15.

