Apple zmienia zdanie i wprowadzi do MacBooków rozwiązanie z iPhone'ów i iPadów. Tylko czy ma to sens?

Jak donosi Mark Gurman z serwisu Bloomberg, Apple jest podobno zainteresowane dodaniem dotykowych ekranów do swoich MacBooków. Byłaby to dość zaskakująca zmiana, zwłaszcza że marka z Cupertino (zwłaszcza Tim Cook) od dawna utrzymywała, że tego typu rozwiązanie w laptopach nie jest pożądane. Według Gurmana, Apple pracuje już nawet nad wdrożeniem pracy z dotykiem, a miałaby ona zadebiutować w 2025 roku, wraz z odświeżonym MacBookiem Pro.

Tim Cook był gorącym przeciwnikiem sterowania dotykowego w ekranach poziomych. Mawiał nawet, że taka praca sprawia, iż po pewnym czasie nasze ramiona "chcą odpaść". Wygląda na to, że już niebawem Apple wprowadzi jednak dotyk do swoich notebooków, ale póki co bez pozbywania się klasycznych rozwiązań jak klawiatura oraz gładzik.

Zgodnie z doniesieniami Gurmana, pierwszy MacBook z dotykowym ekranem (model Pro w 2025 roku) miałby zachować swoją dotychczasową formę (klawiatura + gładzik), więc klienci Apple'a sceptycznie nastawieni do tego rozwiązania nie muszą się jeszcze obawiać, że te klasyczne elementy od razu znikną z notebooka. Zmiana dotyczyć będzie natomiast na pewno wyświetlacza, jako że panel LCD ma zostać zastąpiony wówczas panelami OLED. Dzięki temu notebooki mają szansę stać się także cieńszymi i lżejszymi.

Dalsze rewelacje na temat dotykowych MacBooków głoszą, iż ich wyświetlacze nie będą oferowały niczego przełomowego - ot klasyczny dotyk, obsługę gestami oraz obsługę rysików, a więc nic ponad to, z czego korzystamy do tej pory na iPhone'ach czy iPadach. Jeśli mimo to jesteście podekscytowani na wieść o dotykowej obsłudze MacBooków, a niekoniecznie stać Was na model Pro, to nie ma co się smucić - Gurman jest bowiem zdania, że dotykowe wyświetlacze prędzej czy później zadomowią się także w niższych modelach MacBooków.

