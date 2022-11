Apple M2 Max - nadchodzący procesor z 12 rdzeniami ARM dla MacBooków Pro został już przetestowany

Kilka miesięcy temu Apple zaprezentowało drugą generację swoich autorskich procesorów na bazie ARM - Apple M2, które wyposażono w 8 rdzeni. Procesor zadebiutował w laptopach MacBook Air 2022 (nowa wersja z notchem w ekranie) oraz w odświeżonym MacBooku Pro 13, przy czym recenzenci nie byli specjalnie zachwyceni. Skok wydajności był w wielu aspektach symboliczny, a procesory charakteryzowały się ekstremalnie wysokimi temperaturami pod obciążeniem. Tymczasem w bazie programu GeekBench pojawił się pierwszy ślad układu M2 Max.

Według najnowszego wpisu w bazie GeekBench, nadchodzący procesor Apple M2 Max zostanie wyposażony w 12 rdzeni ARM i zaoferuje do 20% wyższą wydajność względem dotychczasowego układu M1 Max.

Według pierwotnych doniesień, odświeżone laptopy Apple MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16 miały zadebiutować jeszcze tej jesieni. Finalnie okazało się, że na urządzenia z procesorami M2 Pro oraz M2 Max poczekamy do przyszłego roku (prawdopodobnie do wiosny). Tymczasem w bazie programu GeekBench pojawił się pierwszy ślad nadchodzącego układu w postaci M2 Max. Według wpisu mowa o MacBooku Pro 14, a sam procesor miałby zostać wyposażony w 12 rdzeni. To o dwa więcej w porównaniu do M1 Max, który oferuje 10 rdzeni, z czego 8 to rdzenie typu Performance, a tylko dwa są typu Efficiency (energooszczędne). Raportowane taktowanie wynosi 3,5 GHz, a ponadto układ M2 Max wyposażono m.in. w 4 MB pamięci cache L2.

Według GeekBench, laptop Apple MacBook został także wyposażone w 96 GB zunifikowanej pamięci RAM. Dotychczasowe MacBooki Pro z M1 Pro i M1 Max oferowały maksymalnie 64 GB RAM. Nie wiemy jednak czy 96 GB będzie najwyższą opcją, czy też MacBooki otrzymają warianty z nawet 128 GB RAM. Jeśli chodzi o wydajność, to w teście jednego wątku układ M2 Max wyciągnął 1889 punktów, z kolei wynik testu wielowątkowego to 14586 punktów. W przypadku wydajności jednowątkowej, rezultat M2 Max jest niewiele wyższy od M1 Max (~1780 pkt), z kolei wyższa bo około 20% różnica jest w teście wielowątkowym (~12300 pkt), co zawdzięczone jest oczywiście zwiększonej liczbie rdzeni. Widać jednak, że podobnie jak w przypadku podstawowego układu M2, także M2 Pro i M2 Max to będą raczej ewolucje wcześniejszych układów, a nie coś co można by określić mianem nowej generacji.

Źródło: WCCFTech, GeekBench