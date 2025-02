Apple wstrzymuje produkcję mocno krytykowanych akcesoriów FineWoven. To była tylko kwestia czasu

Wraz ze smartfonami iPhone 15 na rynku pojawiły się nowe oficjalne akcesoria Apple FineWoven. Całkowicie zastąpiły one skórzane etui i inne dodatki do urządzeń giganta z Cupertino. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że wspomniane akcesoria okazały się wielkim niewypałem. Już pierwsze doniesienia wskazywały na bardzo rozczarowującą jakość ich wykonania. Nie dziwią nas zatem doniesienia, że Apple przestało je produkować.

Jak donosi zaufany w tej sprawie informator znany jako @Kosutami_Ito, Apple nie wytwarza już akcesoriów FineWoven. I trudno się temu dziwić. Przede wszystkim nie są one zbyt tanie - etui do iPhone’a 15 (Pro) oficjalnie kosztuje 349 zł, portfel MagSafe Wallet - 349 zł, etui AirTag - 199 zł, a pasek do Apple Watch - 529 zł. W takich cenach można oczekiwać produktów z segmentu premium, a tymczasem użytkownicy narzekają na nie od samego początku. Miały być ekologiczne, luksusowe i trwałe, jednak pojawiły się już liczne doniesienia o tym, że FineWoven szybko się niszczy i ogólnie sprawia wrażenie bardzo taniego materiału.

FineWoven has gone.

Since its durability were bad.

All the production line was stopped and removed.

Apple would move to another material—Again, not the leather.



So see ya'll in leather hell.

(Recycling Company) pic.twitter.com/KVaBZC6z6S