Apple traci część rynku smartfonów na rzecz Samsunga i Xiaomi. Dostawy iPhone'ów zauważalnie spadły

Głównym konkurentem Apple na rynku smartfonów pozostaje od dłuższego czasu Samsung. Choć iPhone 15 sprzedaje się dosyć dobrze, to amerykańska firma będzie musiała w przyszłości włożyć więcej wysiłku, żeby móc odeprzeć coraz silniejszy szturm rywali. Opublikowane właśnie wyniki dostawy smartfonów w pierwszym kwartale 2024 roku pokazują, że Samsung jest na dobrej drodze, by trwale wyprzedzić Apple w tym segmencie rynku.

Samsung wyprzedził Apple zarówno pod względem liczby dostarczonych smartfonów, jak i udziałów rynkowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Podobnie sytuacja kształtowała się przed rokiem.

Dane dotyczące dostaw smartfonów w Q1 2024 pochodzą od firmy badawczej IDC. Okazuje się, że firma Apple dostarczyła w tym okresie 50,1 mln smartfonów. Choć nie jest to zły wynik, to jest on o 9,6% niższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Także Samsung odnotował spadek dostaw, ale zaledwie o 0,7%. Koreańskie przedsiębiorstwo dostarczyło w pierwszym kwartale 2024 roku 60,1 mln smartfonów, co plasuje firmę dużo wyżej niż Apple. Należy pamiętać o tym, że Samsung posiada znacznie szerszą ofertę urządzeń, w tym bardziej budżetowe smartfony, co jest zapewne kluczowe w rywalizacji z amerykańską spółką.

Dostawy w Q1 2024 Dostawy w Q1 2023 Udziały w Q1 2024 Udziały w Q1 2023 Samsung 60,1 mln 60,5 mln 20,8% 22,5% Apple 50,1 mln 55,4 mln 17,3% 20,7% Xiaomi 40,8 mln 30,5 mln 14,1% 11,4% Transsion 28,5 mln 15,4 mln 9,9% 5,7% OPPO 25,2 mln 27,6 mln 8,7% 10,3% Inni producenci 84,7 mln 79,0 mln 29,3% 29,4% Łącznie 289,4 mln 268,5 mln 100,0% 100,0%

Opublikowane wyniki dostaw przekładają się także na udziały obu producentów. Do Apple należy obecnie 17,3% rynku (około 3,4 punktu procentowego mniej niż przed rokiem), do Samsunga zaś 20,8% (około 1,7 punktu procentowego mniej niż przed rokiem). To daje aktualnie koreańskiemu przedsiębiorstwu pierwszą lokatę na rynku smartfonów. Podobnie było przed rokiem, więc można mówić o pewnego rodzaju trendzie. Trzecie miejsce należy do Xiaomi. Firma dostarczyła w pierwszym kwartale 40,8 mln urządzeń (wzrost aż o 33,8% w porównaniu z Q1 2023) i ma udziały na poziomie 14,1%. Utrzymanie obecnych trendów oznaczałoby, że chińska firma miałaby realne szanse, by powalczyć o drugą lokatę z Apple, ale na razie jest przedwcześnie, by o tym mówić. Czwarte miejsce zajął bardzo popularny w regionie Dalekiego Wschodu Transsion (28,5 mln smartfonów), a piąte firma OPPO (25,2 mln urządzeń).

