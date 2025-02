Apple wycofuje aplikacje WhatsApp i Threads z rynku chińskiego. Powodem niezadowolenie tamtejszych władz

Specyfika rynku chińskiego sprawia, że zachodnie podmioty, które chcą być na nim obecne, muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami. Dosyć silną pozycję w Państwie Środka mają ciągle urządzenia Apple. Tamtejsi użytkownicy korzystają ze specjalnej wersji AppStore, która nie zawiera wszystkich dostępnych na Zachodzie aplikacji. Ostatnio na skutek nacisków władz Państwa Środka usunięte zostały z niego programy WhatsApp i Threads.

Apple podjęło decyzję o wycofaniu aplikacji WhatsApp i Threads z chińskiego AppStore. Decyzja ma związek z uznaniem tego oprogramowania przez tamtejsze władze za stwarzające zagrożenie.

W przeszłości zdarzało się już oczywiście, że Apple usuwało aplikacje z chińskiego AppStore. Obecny przypadek jest jednak o tyle istotny, że dotyczy w praktyce bardzo popularnego oprogramowania. Proces ograniczania dostępu do konkretnych aplikacji w Chinach był zawsze efektem nacisku ze strony tamtejszych władz. Tak samo jest w tym przypadku. Choć szczegółów nie znamy, to wiadomo, że WhatsApp i Threads zostały uznane za oprogramowanie, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Chin. Platformy firmy Meta raczej nie dzielą się z Chińczykami danymi, zatem rozmowy przeprowadzane za pośrednictwem WhatsApp, czy działania podejmowane na Threads, były poza kontrolą rządu Państwa Środka. To zapewne ta kwestia była główną motywacją dla podjęcia omawianej decyzji.

Apple tak naprawdę nie miało innego wyjścia, jeśli chce dalej bez przeszkód prowadzić działalność biznesową w Chinach. Warto zauważyć, że tamtejszy rynek jest gigantycznych rozmiarów, więc odcięcie się od niego mogłoby zauważalnie wpłynąć na przychody firmy z Cupertino. W dodatku odbywa się tam także spora część produkcji Apple, a jej przeniesienie do innych krajów jest niemożliwe z dnia na dzień. Warto też odnotować, że sam Facebook został zablokowany w Chinach już wiele lat temu (2009 rok), zatem usunięcie WhatsApp i Threads z tamtejszego rynku nie jest wielkim zaskoczeniem.

Źródło: WCCFTech