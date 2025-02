Genesis Thor 230 TKL Wireless - bezprzewodowa edycja udanej klawiatury mechanicznej. Świetna cena, Hot Swap i nowe switche

Marka Genesis ponownie wprowadza na rynek naprawdę dobrze wyceniony produkt, który w swojej półce cenowej oferuje nam więcej od konkurencyjnych rozwiązań. Mowa rzecz jasna o tytułowej klawiaturze mechanicznej Genesis Thor 230 TKL Wireless, wszak przewodowy wariant okazał się bardzo ciekawą propozycją. Raz jeszcze możemy liczyć na obecność systemu Hot Swap, wyciszoną konstrukcję, a także kilka wariantów przełączników i podświetlenie RGB.

Genesis Thor 230 TKL Wireless przenosi wszystkie zalety swojej podstawowej edycji do bezprzewodowego świata. Na dodatek cena nadal jest naprawdę atrakcyjna, a model okazuje się dobrym wyborem w swojej półce cenowej.

Na PurePC możemy znaleźć sporo testów klawiatur mechanicznych, a jednym z ostatnich był ten, który omawiał możliwości modelu Genesis Thor 230 TKL. Nie minęło wiele czasu, a marka Genesis postanowiła zaprezentować bezprzewodowy wariant tej udanej klawiatury mechanicznej. Zasadniczo mamy do czynienia z identyczną funkcjonalnością co wcześniej, jednak tym razem model wyposażono w akumulator o pojemności 3000 mAh, który ma wystarczyć na wiele godzin pracy. Nową edycję podłączymy do innych urządzeń przy pomocy łączności radiowej lub Bluetooth (do 4 różnych sprzętów jednocześnie), natomiast nie zabrakło także standardowego złącza USB typu C.

Genesis Thor 230 TKL Genesis Thor 230 TKL Wireless Komunikacja Przewodowa Bezprzewodowa Liczba klawiszy 87 Liczba klawiszy multimedialnych 11 Wymiary 363 x 155 x 39 mm Waga 730 g 786 g Nasadki Double Injection (ABS) Podkładka - Blok numeryczny - Przełączniki Outemu Red, Brown, Panda Outemu Red, Panda, Silent Lemon Przyciski makro - Podświetlenie RGB (Prismo Effect, 25 trybów pracy) N-Key Rollover Tak Hot Swap Tak (3-pinowe złącze) Interfejs USB USB, 2,4 GHz, Bluetoooth Odświeżanie 1000 Hz Czas reakcji 1 ms Dystans do aktywacji klawisza 2 mm Siła nacisku do aktywacji klawisza 45 g Żywotność klawiszy 50 mln kliknięć Długość przewodu 160 cm Akumulator Brak 3000 mAh Wersje kolorystyczne Anchor, Czarna, Biała, Naval Blue Czarny, Biały Sugerowana cena 179 zł 249 zł

Genesis Thor 230 TKL Wireless pozwoli na wybór dodatkowego rodzaju przełączników, jakim jest Outemu Silent Lemon. Oczywiście istnieje wspomniana opcja ich łatwej wymiany, czyli system Hot Swap. Nie zabrakło również konfigurowalnego podświetlenia RGB, a sama konstrukcja ma być o 20% cichsza od innych dzięki piance, którą umieszczono pomiędzy płytą klawiatury a PCB. Z innych udogodnień można wymienić dwie rozkładane nóżki oraz specjalne kanały, dzięki którym możemy wygodnie poprowadzić przewód USB. Cena wynosi 249 zł, a zakupu możemy dokonać na stronie producenta pod tym adresem.

Źródło: Genesis