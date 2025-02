Samsung Galaxy S24 FE - smartfon pojawił się w bazie danych brytyjskiego operatora. Premiera zapewne jeszcze w tym roku

Urządzenia Samsunga z dopiskiem FE cieszą się dosyć dużą popularnością. Wszystko dlatego, że zazwyczaj oferują one tylko mniej niż topowe modele, ale są za to znacznie bardziej opłacalne. Oczywiście można się spierać, czy wydany przez kilkoma miesiącami smartfon Galaxy S23 FE dobrze spełnia to założenie, ale to i tak bez wątpienia intrygujący model. Ciekawi więc jesteśmy, jak będzie się prezentował jego następca, o którym robi się coraz głośniej.

Samsung Galaxy S24 FE został niespodziewanie znaleziony w bazie danych firmy EE (brytyjski operator sieci telefonicznych). Warto dodać, że urządzenie ma od razu dodane oznaczenie SM-721U, które raczej nie zostało wyssane z palca. Dziwi jednak fakt, że identyfikator ten jasno wskazuje na model na rynek amerykański, aczkolwiek serwis RootMyGalaxy, który pochwalił się tym znaleziskiem, zakłada, że może być to jedynie symbol zastępczy i w przyszłości zapewne zostanie on zmieniony.

Niektórych może dziwić fakt, że pierwsze doniesienia na temat Samsunga Galaxy S24 FE pojawiają się tak wcześnie, jednak warto przypomnieć, że w zeszłym roku jeszcze przed rozpoczęciem wiosny plotkowało się o modelu Galaxy S23 FE. Na ten moment właściwie nie wiadomo jeszcze nic o nowym smartfonie z linii Fan Edition. Mówi się, że w zależności od regionu będzie występował chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 lub Exynos 2400. Raczej wątpliwe jest, by smartfon zadebiutował w najbliższych miesiącach. Najbezpieczniej będzie założyć, że do końca tego roku pojawi się w sklepach.

Źródło: WCCFTech, RootMyGalaxy