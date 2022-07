Premiera ASUS Zenfone 9 - Smartfon z 5,9-calowym ekranem, złączem 3,5 mm audio jack i układem Snapdragon 8+ Gen 1

ASUS Zenfone 9 to smartfon, na który czekało wielu. W dużej mierze ze względu na jego relatywnie kompaktowe rozmiary. Za nami premiera urządzenia, która potwierdziła wcześniejsze domysły - Zenfone 9 faktycznie otrzymał 5,9-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Flagowiec napędzany jest ponadto procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 16 GB pamięci RAM, przy akompaniamencie akumulatora o pojemności 4300 mAh. Jak twierdzi producent, nowy Zenfon uległ zupełnemu przeprojektowaniu, a dostępny będzie w 4 wersjach kolorystycznych.

ASUS Zenfone 9 – nowy, całkiem kompaktowy smartfon Tajwańczyków nie ma przed nami już żadnych tajemnic. Znamy nie tylko specyfikację, ale i warianty cenowe debiutującego flagowca.

ASUS Zenfone 9 otrzymał 120-hercowy ekran HDR10+ ze stajni Samsunga, który cechować ma dokładność kolorów na poziomie Delta E < 1. Za ochronę wyświetlacza odpowiada zaś szkło Corning Gorilla Glass Victus. Telefon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych - Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue i Midnight Black. Na pleckach odnajdziemy teksturowany, przyjemny w dotyku materiał High-Grip, który - jak sama nazwa wskazuje - ma poprawiać chwyt (przyczepność). Całość otrzymała także klasę odporności IP68.

ASUS Zenfone 9 Ekran 5,9", AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2400 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (+ Andreno 730 GPU) Pamięć RAM 6 / 8 / 16 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 GB UFS 3.1 Kamera tylna 50 MP Sony IMX766 z gimbalem OIS, PDAF, f/1.9, 1/1.56", 1.0 µm

12 MP Sony IMX363, Dual PDAF, f/2.2, 1/2.93", 1.4 µm (ultraszeroki) Kamera przednia 12 MP Sony IMX663, Dual PDAF Akumulator 4300 mAh, 30 W Wymiary i waga 146 x 68 x 9 mm, 169 g Cena 8/128 GB – 3799 złotych

8/256 GB – 3999 złotych

16/256 GB – 4299 złotych

Wśród jednostek fotograficznych znajdziemy m.in. 50-meghapikselowy aparat główny Sony IMX 766 z 6-osiowym hybrydowym stabilizatorem (gimbal). Wideo nagramy tu zaś w maksymalnej rozdzielczości równej 8K (7680 x 4320 px przy 24 kl./s.). Smartfon otrzymał ponadto obsługę sieci WiFi w standardzie 6E, nie zabraknie także łączności NFC oraz Bluetooth 5.2. Akumulator to już z kolei ogniwo o pojemności 4300 mAh i szkoda tylko, że naładujemy go z maksymalną mocą zaledwie 30 W. Ucieszyć powinna zaś obecność złącza 3,5 mm jack, głośników stereo oraz Android 12 w roli systemu operacyjnego.

Producent podkreśla, że smartfona da się przyjemnie użytkować wyłącznie jedną dłonią. Ma to ułatwiać umieszczony z boku smartfona wielofunkcyjny przycisk zasilania ZenTouch. Oprócz odblokowywania jednym dotknięciem za pomocą wbudowanego czujnika linii papilarnych, pozwala on użytkownikom na przeciągnięcie kciukiem w górę, w dół lub dwukrotne kliknięcie w celu uzyskania różnych funkcji, w tym funkcji głosowych, otwierania powiadomień, odświeżania strony internetowej, przechodzenia na górę/dół strony oraz sterowania multimediami. Nowy flagowiec otrzymał także wsparcie modułowego systemu akcesoriów Connex. Wśród nich znajdziemy podstawkę Connex Smart Stand z podpórką, która po otwarciu uruchamia wybraną aplikację lub grę, a także uchwyt na karty lub wizytówki Connex Card Holder. Smart Backpack Mount pozwala natomiast na zamocowanie Zenfone 9 do paska na ramię plecaka na idealnej wysokości i pod idealnym kątem, co pozwala na wykorzystanie go jako kamery podręcznej.

Na koniec warto wiedzieć, że, ASUS przygotował ofertę przedsprzedażową dla debiutujących smartfonów, kupionych pomiędzy 28 lipca, a 22 sierpnia 2022 r. Wtedy to, do Zenfone’a 9, za zaledwie jedną złotówkę dodawany będzie Chromebook CX1 o wartości 1499 złotych.

Źródło: ASUS