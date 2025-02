Infinix Note 40 - premiera dwóch budżetowych smartfonów z nowej serii. Ekrany AMOLED, głośniki JBL i nawet 12 GB RAM

Marka Infinix zawitała do Polski dość niedawno, ponieważ dopiero pod koniec lipca 2022 roku, natomiast od tamtego czasu smartfony z jej oferty zdążyły już solidnie rozgościć się na naszym rynku. Są to zazwyczaj tanie urządzenia, które w swojej półce cenowej mają zaoferować więcej od konkurencji. Nie inaczej jest i tym razem, wszak właśnie zadebiutowały dwa nowe smartfony z serii Infinix Note 40, które zapewnią panele AMOLED, a także bardzo szybkie ładowanie.

Seria smartfonów Infinix Note 40 pozwoli skorzystać z szybkiego ładowania, głośników JBL i paneli AMOLED. Nie jest oczywiście idealnie, gdyż na pokładzie znalazł się układ MediaTek Helio G99 Ultimate, a także starsze moduły łączności bezprzewodowej oraz pamięci flash.

Omawiane dwa smartfony w kwestii wyglądu są praktycznie takie same. Różnice zauważymy jedynie w dostępnych wersjach kolorystycznych. Oba korzystają z tego samego wspomnianego już układu MediaTeka, który mimo dopisku Ultimate nie różni się praktycznie pod żadnym względem od bazowej odsłony - najwidoczniej jest to po prostu marketingowa zagrywka. Wspólną cechą jest także 6,78-calowy ekran AMOLED, który może się pochwalić 120-hercowym odświeżaniem, a także jasnością szczytową na poziomie 1300 nitów. Na dane otrzymamy z kolei 256 GB pamięci flash, jednak w dość starym już standardzie UFS 2.2 (choć nadal nie takim złym). Na minus można zaliczyć też moduł Wi-Fi 5.

Infinix Note 40 Infinix Note 40 Pro Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm)

2 x 2,2 GHz Cortex-A76

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,78" 2436 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz

1300 nitów, Corning Gorilla Glass Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, 4G Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) Aparaty tylne 108 MP (f/1,75, OIS) + 2 MP (f/2,4) + czujnik głębi Aparat przedni 32 MP (f/2,2) Akumulator 5000 mAh Ładowanie Przewodowe - 45 W

Bezprzewodowe - 20 W Przewodowe - 70 W

Bezprzewodowe - 20 W Norma IP IP54 Wymiary i waga 164,13 x 74,53 x 7,75 mm / 190 g 164,35 x 74,6 x 7,75 mm / 190 g System operacyjny Android 14 (XOS14) Wersje kolorystyczne Obsidian Black, Titan Gold Vintage Green, Titan Gold Cena 1196 zł 1496 zł

Tak naprawdę głównymi różnicami są: pamięć RAM oraz szybkość ładowania akumulatora. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to w przypadku podstawowego modelu możemy liczyć na 8, a w odsłonie Pro na 12 GB w standardzie LPDDR4X. Pojemność ogniwa akumulatora w obu modelach to 5000 mAh, choć droższy wariant może skorzystać z ładowania o mocy aż 70 W. Mimo sporej wyspy aparatów tylko dwa (w bardzo optymistycznej wersji) będą użyteczne. Warto podkreślić, że głośniki są sygnowane logo JBL, więc w teorii powinny zapewnić dobrą jakość dźwięku. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to powinniśmy się udać na oficjalną stronę producenta. Aktualnie możemy otrzymać ładowarkę bezprzewodową za 1 zł (15 W).

Źródło: Infinix