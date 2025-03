Test smartfona Infinix Note 30 Pro - w tej cenie nie znajdziesz lepiej wyposażonego modelu. Ale czy ma jeszcze inne zalety?

Chyba każdy już zauważył, że na rynku smartfonów od dłuższego czasu nie dzieje się nic ciekawego. Co gorsza, można odnieść wręcz wrażenie, że z roku na rok urządzenia oferują coraz mniej i to w coraz wyższej cenie. Nic dziwnego zatem, że spora część konsumentów zwyczajnie nie zamierza rozstawać się ze swoim dotychczasowym urządzeniem. Potrzebny jest więc jakiś impuls, być może nowy gracz na rynku, który - tak jak Xiaomi swego czasu - pokaże, że da się zrobić porządnego, niemal kompletnego smartfona w rozsądnej cenie. Dziś takiej próby podejmuje się coraz popularniejsza w Polsce firma Infinix, która za pomocą swojego modelu Note 30 Pro chce wyznaczyć nowe standardy w średniej półce cenowej.

Autor: Piotr Piwowarczyk

W cenie do ok. 1500 zł nietrudno znaleźć dziś porządnego, w miarę kompletnego smartfona. Po ostatnich obniżkach w tym segmencie znajdziemy np. Samsunga Galaxy A34 5G czy średniobudżetową Motorolę Moto G82, choć nie zmienia to faktu, że większość modeli w tej cenie nie oferuje tak wiele, jak byśmy chcieli. W pudełkach coraz rzadziej znajdujemy ładowarki, a jak pewnie sami zauważyliście, niegdyś tak oczywiste cechy jak slot na kartę microSD czy złącze mini-jack 3,5 mm uznawane są za duży atut. I tu właśnie do gry wchodzi Infinix Note 30 Pro, który zdaje się kompletnie zaprzeczać wszystkim branżowym trendom. Na jego wyposażeniu nie znalazł się co prawda zbyt nowoczesny czy wydajny procesor, jednak całość pod każdym innym względem prezentuje się co najmniej dobrze. Postanowiliśmy więc własnoręcznie sprawdzić, czy coraz popularniejszy Note 30 Pro rzeczywiście jest wart uwagi.

Infinix Note 30 Pro to nowy smarfon coraz popularniejszego w Polsce producenta. Całość zapowiada się na świetną opcję dla tych, którzy wymagają bogatej specyfikacji i jednocześnie nie boją się eksperymentów. Urządzenie zostało wycenione na zaledwie 1399 zł.

Smartfon Infinix Note 30 Pro otrzymał chip MediaTek Helio G99 z grafiką Mali-G57 MC2. Taki wybór oznacza, że całość nie obsługuje sieci 5G, jednak za chwilę przekonacie się, że dalej jest już tylko lepiej. Urządzenie wyposażono w 8 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB UFS 2.2. Ekran ma tutaj przekątną 6,67 cala. Jest to panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px z odświeżaniem 120 Hz. Zdjęcia zrobimy zaś za pomocą potrójnego aparatu z obiektywami 108 + 2 + 2 MP lub przedniej kamerki 32 MP z lampą błyskową. Tak, dobrze czytacie - smartfon posiada diodę LED z przodu. Ponadto można liczyć na baterię 5000 mAh wspierającą szybkie ładowanie 68 W All-Round FastCharge i ładowanie indukcyjne 15 W z funkcją ładowania zwrotnego, głośniki stereo dostrojone przez JBL z certyfikatem Hi-Res, slot na kartę microSD (do 2 TB), mini-jack 3,5 mm oraz moduł NFC. Wszystko zostało zamknięte w efektownej obudowie odpornej na wodę i pył (IP53). Nieźle prezentuje się również cena - za tak bogatą specyfikację producent życzy sobie tylko 1399 zł.

Infinix Note 30 Pro Samsung Galaxy A34 5G Motorola Moto G82 Procesor MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 695 Procesor graficzny Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4 Adreno 619 System Android 13, XOS Android 13, OneUI 5.1 Android 12 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 6 GB 6 GB Pamięć na dane 256 GB UFS 2.2 128 GB 128 GB Obsługa kart SD tak, do 2 TB tak, do 1 TB tak do 1 TB DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność WiFi 5, BT 5.0, NFC, jack 3,5 mm, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, jack 3,5 mm, USB-C 2.0 Ekran 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,6", AMOLED, 2340 x 1080 px (19,5:9), 120 Hz 6,55", pOLED, 2400 x 1080 px, 144 Hz Kamera tylna 108 + 2 + 2 MP 48 + 8 + 5 MP 50 + 8 + 2 MP Kamera przednia 32 MP 13 MP 16 MP Klasa odporności IP53 IP67 IP68 Akumulator 5000 mAh, 68 W, 15 W Qi 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 30 W Wymiary i waga 163 x 76 x 8 mm, 203 g 161 x 78 x 8 mm, 199 g 160 x 74,5 x 8 mm, 173 g Aktualna cena 8 + 256 GB - 1399 zł 6 + 128 GB - od ok. 1200 zł 6 + 128 GB - od ok. 1100 zł

Oczywiście jasne jest, że niektórym już na starcie nie spodoba się niezbyt szybki procesor bez obsługi 5G, jednak z drugiej strony układ Helio G99 zasilił już przecież wiele udanych modeli z niższych półek, więc koniec końców nie powinno być tak źle. Przynajmniej wiemy czego się spodziewać. Trzeba też wziąć pod uwagę, że producent może wydać tylko jedną dużą aktualizację Androida. Mimo wszystko całość wydaje się być świetną opcją dla tych, którzy wymagają porządnej specyfikacji i jednocześnie nie boją się eksperymentów. Przekonajmy się więc, jak nowy Infinix Note 30 Pro wypada w praktyce.