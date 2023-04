Test smartfona Samsung Galaxy A34 5G – pod pewnymi względami lepszy nawet od Galaxy A54, ale czy jest wart swej ceny?

W tym roku producenci elektroniki nie oszczędzają konsumentów i sukcesywnie przesuwają ceny swoich urządzeń w górę. Nie da się ukryć, że jeszcze niedawno za mniej niż 2000 zł dało się kupić wydajnego i niemal kompletnego smartfona. Dziś wybór w tej półce jest już mocno utrudniony. Dobrze odzwierciedla to chociażby aktualna oferta Samsunga, który niedawno zaprezentował nową linię średniaków Galaxy A. Rzecz w tym, że najważniejsze modele w tej serii, czyli Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G kosztują już kolejno 2399 zł i 1899 zł, czyli zdecydowanie nie mało. Jak wykazaliśmy kilka tygodni temu, wariant A54 raczej nie jest najlepszą propozycją w swojej cenie, ale jak wygląda sytuacja w przypadku tańszego A34? Przekonajmy się.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Samsung Galaxy A54 5G to bez wątpienia jeden z ciekawszych smartfonów jakie ostatnio ujrzały światło dzienne, jednak jest on pełen sprzeczności - z jednej strony mamy do czynienia z flagowym wyglądem, szklanymi pleckami i normą odporności IP68, z drugiej zaś efekt premium psują dosyć grube ramki dookoła ekranu. Ponadto model ten oferuje bardzo dobrą jakość zdjęć, ale za to rozczarowują możliwości wideo. Jakby tego było, zastosowany chip Exynos 1380 gwarantuje całkiem dobrą wydajność, ale nasze testy wykazały, że pod obciążeniem szybko rozładowuje smartfona i potrafi się nieźle nagrzać. No i nie możemy zapominać o dosyć wysokiej cenie, która dla wielu konsumentów okazała się zaporowa. Na szczęście równolegle z Galaxy A54 w sprzedaży pojawił się nieco tańszy i mniej zaawansowany, ale za to równie interesujący Samsung Galaxy A34 5G oparty na całkiem popularnym średniopółkowym procesorze MediaTek Dimensity 1080. Tylko czy sam SoC niebędący Exynosem będzie w stanie przekonać niezdecydowanych?

Samsung Galaxy A34 5G został wyceniony na 1899 zł, a więc jest o 500 zł tańszy od testowanego przez nas niedawno modelu A54. Omawiany smartfon powinien wypadać nieco gorzej w ogólnym rozrachunku, jednak co konkretnie wykazały nasze testy? Tego dowiecie się na następnych stronach artykułu.

Producent zdecydował się na kilka oszczędności względem modelu Galaxy A54. Nie licząc wspomnianego już procesora, całość wyróżnia się nieco większym, 6,6-calowym panelem AMOLED z wycięciem w kształcie "łezki", już tylko 6 GB pamięci RAM (producent zwyczajowo nie chwali się zastosowanym standardem), nieco mniej okazałym zestawem aparatów, a także plastikowymi pleckami. Jak więc widać, Galaxy A34 jest już bardziej klasycznym średniakiem, jednak nie wolno zapominać, że urządzenie nadal może pochwalić się długo aktualizowanym Androidem z nakładką OneUI, pojemną baterią 5000 mAh, slotem na karty microSD, obsługą wielu nowych standardów (w tym np. Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.3) i obudową spełniającą normę IP67. Podsumowanie specyfikacji smartfona znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A54 5G Redmi Note 12 Pro 5G Procesor MediaTek Dimensity 1080 Exynos 1380 MediaTek Dimensity 1080 Procesor graficzny Mali-G68 MC4 Mali-G68 MP5 Mali-G68 MC4 System, nakładka Android 13, OneUI 5.1 Android 13, OneUI 5.1 Android 12, MIUI 13 Pamięć RAM 6 GB 8 GB 6 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB 128 GB Obsługa kart SD tak, do 1 TB tak, do 1 TB - DualSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,6", AMOLED, 2340 x 1080 px (19,5:9), 120 Hz 6,4", AMOLED, 2340 x 1080 px (19,5:9), 120 Hz 6,67", OLED, 2400 x 1080 px (20:9), 120 Hz Kamera tylna 48 + 8 + 5 MP 50 + 12 + 5 MP 50 + 8 + 2 MP Kamera przednia 32 MP 32 MP 16 MP Klasa odporności IP67 IP67 IP53 Akumulator 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 67 W Wymiary i waga 161 x 78 x 8,2 mm, 199 g 158 x 77 x 8,2 mm, 202 g 163 x 76 x 7,9 mm, 187 g Aktualna cena 6/128 - 1899 zł 8/128 - 2399 zł 6/128 - 1899 zł

Samsung Galaxy A34 5G został wyceniony na 1899 zł, a więc oficjalnie jest o równe 500 zł tańszy od testowanego przez nas niedawno modelu A54. Warto dodać, że dokładnie tyle samo w zeszłym roku kosztował modeł Galaxy A53. Jak więc widać, nawet pozornie nisko pozycjonowane urządzenie zostało dziś wywindowane względnie wysoko, aczkolwiek warto zauważyć, że wraz z ceną do góry poszła także specyfikacja smartfona, która wydaje się całkiem konkurencyjna dla urządzeń innych producentów. Naturalnym rywalem dla sprawdzanego modelu Samsunga wydaje się Redmi Note 12 Pro, który także posiada chip MediaTek Dimensity 1080 i jest dostępny jest w sprzedaży od niedawna w dokładnie tej samej cenie sugerowanej.