Infinix GT 10 Pro - najszybsze ładowanie na rynku i ogromna ilość pamięci RAM. Smartfon, który rzucił wyzwanie firmie Nothing

Ten rok pod względem atrakcyjności smartfonów zapowiada się coraz ciekawiej. Swój debiut zaliczyło ostatnio kilka interesujących pozycji, do których można zaliczyć smartfony takie jak Red Magic 8S Pro, iQOO 11S czy też Nothing Phone (2). Nadchodzi jednak konstrukcja, która ma zamiar połączyć wszystkie dobre elementy, a nawet dodać coś od siebie. Infinix GT 10 Pro będzie posiadał swój system "Glyph", ultraszybkie ładowanie, a także sporą pojemność pamięci RAM.

Niebawem w Indiach swoją premierę będzie miał smartfon Infinix GT 10 Pro. Urządzenie będzie się wyróżniać systemem diod mini LED, znanym z Nothing Phone'a, ładowaniem o mocy 260 W oraz nawet 26 GB pamięci RAM.

Najbardziej interesującym elementem nadchodzącego smartfona od firmy Infinix jest dosłownie skopiowany z Nothing Phone'a interfejs powiadomień. Właściciel Nothing - Carl Pei - nie pozostał obojętny wobec takich działań i udostępnił tweeta, w którym mogliśmy przeczytać: "czas, żeby przygotować prawników". Następnie na pytanie, czy Glyph jest opatentowany, stwierdził: "tak, musimy chronić nasze innowacje". Dla Infinix jest to stąpanie po bardzo niepewnym gruncie i sprawa faktycznie może się skończyć w sądzie. Niemniej jednak Infinix GT 10 Pro zapowiada się naprawdę interesująco, szczególnie pod względem wspomnianej pamięci RAM, której ma się znaleźć na pokładzie aż 26 GB oraz akumulatora - w tym wypadku będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z dwoma ogniwami o łącznej pojemności 7000 mAh. Nareszcie ujrzymy też ładowanie o mocy 260 W, choć będzie istniał wariant, który ogniwo naładuje z mocą 160 W.

Przewidywana specyfikacja smartfona

Infinix GT 10 Pro (+) Procesor MediaTek Dimensity 8050

1 x 3 GHz A78 + 3 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2 GHz A55 Układ graficzny Mali-G77 Pamięć RAM do 26 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB Wyświetlacz 6,8" AMOLED, 120 Hz Aparaty tylne 108 (OIS) + 8 + 8 MP Aparat przedni 32 MP Akumulator 7000 mAh / 160 W / 260 W Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Złącza i sloty USB typu C 2.0, mini-Jack 3,5 mm Wymiary i waga ? System XOS 13 (Android 13)

Reszta specyfikacji nie jest już taka zachwycająca - za procesor będzie odpowiadał MediaTek Dimensity 8050 (którego bez ogródek można nazwać "odgrzewanym kotletem"), a za jego wsparcie posłuży układ graficzny Mali-G77. Do tego otrzymamy 6,8-calowy panel AMOLED ze 120-hercowym odświeżaniem obrazu. Główną kamerą ma się okazać 108 MP jednostka ze wsparciem dla optycznej stabilizacji obrazu. Dopełnią ją dwa 8 MP oczka oraz 32 MP kamera z przodu. Do dyspozycji będziemy mieli również nowe standardy łączności bezprzewodowej. Całość zostanie oparta o system Android 13 z autorską nakładką XOS 13. Sam smartfon ma mieć swoją premierę już w sierpniu tego roku (2023 r.). Dostępne będą dwa warianty kolorystyczne, które są widoczne na zdjęciach poniżej.

