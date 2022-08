Smartfony Infinix już w polskich sklepach. Na start modele HOT 12i, HOT 11S i HOT 11. Znamy ceny i specyfikację

Infinix Mobile, producent smartfonów z Szanghaju działający już w 40 krajach świata, debiutuje właśnie na naszym rynku serią smartfonów HOT. To kolejny etap ekspansji firmy, która kieruje ofertę urządzeń mobilnych głównie do młodszego pokolenia. Jak informuje producent, w latach 2019-2021 sprzedaż urządzeń sygnowanych logiem Infinix wzrosła aż o 157%, co na ten moment pozycjonuje go wśród najszybciej rozwijających się producentów w branży telefonii komórkowej.

Infinix, producent smartfonów z Szanghaju, debiutuje właśnie na naszym rynku serią smartfonów HOT. To budżetowce wyróżniające się designem.

Podejście marki Infinix do smartfonów jest proste - mają być designerskie i przystępne cenowo. I rzeczywiście - wspomniane we wstępie modele nie kosztują więcej niż 1000 złotych. Najdroższy (ok. 949 zł) jest model Infinix HOT 11S NFC, wyposażony w 4/ 6 GB pamięci RAM, akumulator o ogniwie 5000 mAh, 6,7-calowy ekran IPS, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88 oraz - jak sama nazwa wskazuje - moduł NFC. Szczególnie może jednak zainteresować obecność głośników stereo, złącza 3,5 mm jack oraz 90-hercowego odświeżania ekranu.

HOT 11S NFC HOT 11 HOT 12i SMART 6 HD Ekran 6,78", IPS, 90 Hz, 1080 x 2460 px 6,82", IPS, 90 Hz, 1080 x 2408 px 6,6", IPS, 60 Hz, 720 x 1612 px 6,6", IPS, 60 Hz, 720 x 1600 px Procesor MediaTek Helio G88 MediaTek Helio G70 Mediatek Helio A22 Unisoc SC9863A Pamięć RAM 4 / 6 GB 4 GB 2 GB Pamięć na dane 64 / 128 GB eMMC 5.1 64 / 128 GB eMMC 5.1 64 GB eMMC 5.1 32 GB eMMC 5.1 Kamera tylna 50 + 2 MP + QVGA 13 MP + QVGA 8 MP + QVGA Kamera przednia 8 MP 5 MP Akumulator 5000 mAh, 18 W 5200 mAh 5000 mAh 5000 mAh System Android 11, XOS 7.6 Audio głośniki stereo, 3,5 mm jack 3,5 mm jack Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.0, NFC, USB-C 4G, WiFi 5, BT 5.0, USB-C 4G, WiFi 5, BT 5.0, microUSB Wymiary i waga 168 x 77 x 89 mm

195 g 165 x 76 x 9 mm

201 g 165 x 76 x 9 mm

190 g 171 x 77 x 8 mm

198 g Ceny 4+64 GB - 949 zł

6+128 GB - 999 zł 4+64 GB - 899 zł

4+128 GB - 949 zł 4+64 GB - 699 zł 2+32 GB - 549 zł

Nieco tańszy model - Infinix HOT 11 - wyróżnia się zaś nieco większą baterią oraz ekranem (6,82"), pozbawiony jest jednak funkcji NFC. A jeśli szukamy akurat możliwie budżetowego smartfona, to warto zapoznać się z modelami Infinix HOT 12i, bądź z jeszcze tańszym Infinix SMART 6 HD. Choć nowości z jakimi Infinix debiutuje na naszym rynku niekoniecznie zwalają z nóg wydajnością (choć cieszą ceną), to myślę, że warto jeszcze wstrzymać się z pochopnymi osądami na temat owej marki. Infinix ma bowiem w swoim portfolio kilka ciekawych technologii i naprawdę wydajnych smartfonów, a już w przyszłym roku zaprezentuje Thunder Charge, czyli ładowanie z mocą 180 W, które ma ładować baterie 4500 mAh do 50% w zaledwie 4 minuty.

Infinix HOT 11S NFC

Infinix HOT 11

Infinix HOT 12i

Infinix SMART 6 HD

Źródło: Infinix