ASUS wytoczył sprawę Samsungowi o patent zastosowany w smartfonach Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Choć można powiedzieć, że dziś marka ASUS na rynku smartfonów wypełnia niszę małych oraz gamingowych telefonów, to jednak w zakresie patentów komunikacji bezprzewodowej jest prawdziwym gigantem. Jak się okazuje, Samsung ma nie przyjemność się o tym przekonać, gdyż tajwańskie przedsiębiorstwo złożyło pozew o naruszenie własności intelektualnej. Zerknijmy zatem, o co dokładnie został oskarżony koreański gigant.

ASUS pozwał Samsunga o naruszenie własności intelektualnej. Poszło o patent dotyczący łączności bezprzewodowej 4G i 5G zastosowany w większości smartfonów Galaxy od koreańskiej marki.

Na wstępie warto zauważyć, że właściwym podmiotem, który wytoczył Samsungowi proces jest Celerity IP LLC, który zarządza patentami ASUS-a, a dokładniej spółki zależnej: ASUS Technology Licensing and Innovative Sonic Limited, która posiada i licencjonuje własność intelektualną firmy "matki". Przedmiotem sporu we wschodnim dystrykcie Teksasu jest pojedynczym patent o numerze 10,187,878 złożony w Stanach Zjednoczonych i jest on określany przez jako "metoda i aparatura do poprawy transmisji przy użyciu skonfigurowanych zasobów w systemie komunikacji bezprzewodowej" w technologii 4G i 5G.

Według powoda przedsiębiorstwo kontaktowało się półtora roku temu z Samsungiem w sprawie opłat licencyjnych za domniemane użycie ich patentu, jednak obie firmy nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie. Okazuje się, że Samsung ma korzystać z powyższej technologii w większości swoich smartfonów z serii Galaxy, choć ASUS podkreśla tutaj serie składanych telefonów Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. Na szczęście dla konsumentów takie spory trwają zazwyczaj długimi latami i nie powinno to wpłynąć na dostępność najnowszych urządzeń mobilnych od koreańskiej marki. Choć prawdopodobne jest, że firmy za jakiś czas dojdą do pewnego porozumienia, czego skutkiem będzie zapewne ugoda z umową licencyjną.

