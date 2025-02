Samsung Galaxy Z Fold5 - premiera składanego smartfona kolejnej generacji. Lżejszy, smuklejszy i jeszcze wytrzymalszy

Niebawem minie 5 lat od premiery pierwszego Samsunga Galaxy Fold, a kilka chwil temu debiutowała kolejna już generacja tego składańca, mianowicie Samsung Galaxy Z Fold5. Od pierwszego modelu urządzenie przeszło naprawdę spore zmiany, zarówno w kwestii wytrzymałości konstrukcji, jak i funkcjonalności oprogramowania. Sprawdźmy więc pokrótce, co zmieniło się od generacji poprzedniej, a także jak wyceniono ów model w naszym kraju.

Za nami premiera drugiego obok Samsunga Galaxy Z Flip5 składańca. Mowa o smartfonie Samsung Galaxy Z Fold5, który dziś trafia do przedsprzedaży, a od 11 sierpnia 2023 do sprzedaży regularnej.

Zacznijmy może jak u Hitchcocka, a więc od konkretów. Tymi są bezsprzecznie równie konkretne ceny. W porównaniu do modelu Galaxy Z Fold4 te wzrosły średnio o 400 złotych bez względu na wersję pojemnościową. A te są trzy - 12 GB pamięci RAM + 256 GB, 512 GB bądź 1 TB pamięci na dane. Smartfon jest ponadto dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - beżowej, czarnej oraz błękitnej. Jeśli zaś zdecydujemy się na zakup online, to do wyboru dostaniemy jeszcze wersję szarą oraz niebieską. No dobrze, a teraz przejdźmy do szczegółów. Zacznijmy od tego, że Fold5 jest nieco lżejszy, węższy i smuklejszy od poprzednika.

W kwestii wytrzymałości możemy zaś liczyć na obudowę Armor Aluminum oraz hartowane szkło Corning Gorilla Glass Victus II. Wciąż mamy do czynienia z klasą odporności IPX8, przebudowano za to zawias, by całość po zamknięciu nie generowała żadnej przerwy. Bez zmian pozostaje za to obecność folii ochronnej na wyświetlaczu, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania smartfona. Pamiętajmy, że jeśli się nam ona jakimś sposobem uszkodzi, to Samsung wymieni nam ją zupełnie nieodpłatnie. Co więcej, jest ona wykonana z nowego materiału, co ma zagwarantować 25% większą wytrzymałość.

Samsung Galaxy Z Fold4 Samsung Galaxy Z Fold5 Ekran główny 7,6" Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz, 1000 nitów

2176 x 1812 px

Gorilla Glass Victus+ 7,6" Dynamic AMOLED 2X,

120 Hz, 1200 nitów

2176 x 1812 px

Gorilla Glass Victus II Ekran zewnętrzny 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz,

2316 x 904 px

Gorilla Glass Victus+ 6,2" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

2316 x 904 px

Gorilla Glass Victus II Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 265 / 512 GB (UFS 3.1), 1 TB 265 / 512 GB (UFS 3.1), 1 TB Aparat przedni 10 MP 1.22 μm FF, F2.2 10 MP 1.22 μm FF, F2.2 Aparat tylny 50 MP, f/1.8, 23 mm, 2.0 μm

10 MP, 2.4, 66 mm

12 MP, f/2.2, 12 mm, 123˚, 1.12 µm 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1.0 µm

10 MP, f/2.4, 70 mm

12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1.4 µm Aparat wewnętrzny

5G, (pod ekranem) (UDC) 4 MP 2.0 μm FF, F1.8 (UDC) 4 MP 2.0 μm FF, F1.8 Audio głośniki stereo, Dolby Atmos głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.2 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Bateria 4400 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 11 W 4400 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W System Android 12, One UI 4.1 Android 13, One UI 5.1 Wymiary i waga 155 x 130 x 6 mm

155 x 67 x 16 mm

263 g 159 x 129 x 6 mm

159 x 67 x 13 mm

253 g Klasa odporności IPX8 IPX8 Wersje kolorystyczne zielony, czarny, beżowy beż, czarny, błękitny Ceny premierowe 12 / 256 GB - 8399 zł

12 / 512 GB - 8999 zł

12 / 1 TB - 9999 zł 12 / 256 GB - 8799 zł

12 / 512 GB - 9399 zł

12 / 1 TB - 10399 zł

Wyczerpującą tabelę ze specyfikacją macie powyżej, ale warto jeszcze podkreślić, że Samsung Galaxy Z Fold5 wyposażono w ten sam procesor, co smartfon Samsung Galaxy S23. Tak samo jednostki foto to tzw. "kopiuj-wklej" z modelu S23 i S23+. Producent dodaje, że Fold5 otrzymał nie tylko lepsze niż ostatnio aparaty, ale także większą komorę parową, co powinno skutkować odpowiednio niższymi temperaturami. Nowa "słuchawka" to także jaśniejszy ekran (do 1200 nitów), na którym powinniśmy być w stanie oglądać materiały wideo aż do 21 godzin.

Jak w każdej kolejnej generacji tak i tutaj usprawniono funkcjonalność związaną z wielozadaniowością czy też kontrolą multimediów. Tak spory obszar roboczy aż się przecież prosi o dedykowane rozwiązania. Wiele nowych opcji (np. pasek zadań à la Windows) pojawi się na start tylko w Foldzie5, choć niewykluczone, że wkrótce z kolejnymi aktualizacjami trafią także do Folda4. Zanim przejdziemy do atrakcji przedsprzedażowych wspomnę jeszcze tylko o tym, że Fold5 otrzyma kilka nowych dedykowanych gadżetów, w tym smukłe etui posiadające specjalną wnękę na rysik S Pen. Rysik ów jest zresztą w zestawie z rzeczonym Slim S Pen Case.

Przedsprzedaż Samsunga Galaxy Z Fold5 właśnie ruszyła, a potrwa dokładnie do 10 sierpnia 2023, do godziny 23:59. Warto na nią zwrócić uwagę, ponieważ w jej trakcie wariant z pamięcią 1 TB jest tańszy o 600 złotych. Ponadto możemy zdecydować się jeszcze na opcję odkupu starego urządzenia, przez co uzyskamy od 500 do 3200 zł zwrotu. A jeśli nie chcemy korzystać z tej opcji, możemy skorzystać ze zwrotu o wartości 450 zł. Trzeba tylko pamiętać, że pieniądze te otrzymamy jedynie do wykorzystania przez kartę mobilną (płatności mobilne), a nie jako pieniądze na nasze konto bankowe. Na koniec, w dniach 26 - 28 sierpnia, przy zakupie Folda5 otrzymamy w gratisie słuchawki Samsung Galaxy Buds2.

Źródło: Samsung, PurePC