Samsung uruchamia Portal Gier - internetowy sklep specjalizujący się w platformach sprzętowych dla graczy

W 2021 r. firma Accenture opublikowała badanie dotyczące rynku gier. Wykazało ono, że połowa populacji graczy to gracze wieloplatformowi, używający więcej niż jednego urządzenia do grania, poświęcający tygodniowo średnio 16 h na granie, 8 h na oglądanie filmów związanych z grami i 6 h na aktywność w społecznościach graczy. Dlatego też Portal Gier uruchomiony przez Samsunga ma być sklepem internetowym dla wszystkich graczy. Znajdziemy w nim takie produkty jak smartfony, telewizory, monitory do gier i dyski SSD.

Samsung ogłosił zamiar otwarcia na stronie Samsung.com Portalu Gier – sklepu specjalizującego się w platformach sprzętowych dla graczy. Będzie on dostępny w ponad 30 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Brazylii, a jesienią także w Polsce.

Oprócz wirtualnych półek sklepowych, Portal Gier ma też udostępniać treści takie jak informacje o produktach do gier, krajowe i międzynarodowe recenzje ekspertów, pomysły na wykorzystanie produktów oraz wiadomości związane z grami. "Gry stały się ważną częścią stylu życia konsumentów, a nie tylko rozrywki, szczególnie dla Millenialsów i Pokolenia Z" – mówi Evelyn Kim, Wiceprezes Wydziału D2C Center spółki Samsung Electronics. "Wdrożymy różne inicjatywy, by zapewnić klientom doskonałe wrażenia z gry, od zakupu aż do użytkowania, dzięki środowisku, w którym zakup urządzeń związanych z grami będzie przyjemny i łatwy".

Już teraz Samsung zapowiada, iż warte uwagi produkty, które będą dostępne na portalu, to m.in. smartfon Galaxy S23 Ultra zoptymalizowany dla gier mobilnych, dzięki wydajnej platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy i akumulatorowi o pojemności 5000 mAh. Będą też telewizory Neo QLED pozwalające użytkownikom cieszyć się graniem w chmurowym centrum gier Samsung Gaming Hub bez oddzielnej konsoli. Kolejnym sugerowanym dla graczy urządzeniem jest monitor Odyssey OLED G9 zapewniający doskonałe wrażenia w grach, dzięki 49-calowemu zakrzywionemu ekranowi OLED. Kolejną ofertą będzie dysk SSD 990 PRO, o prędkościach sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszących odpowiednio 7450 i 6900 MB/s, dzięki któremu wczytywanie gier dla PlayStation i DirectStorage PC jest o wiele szybsze.

Źródło: Samsung