Samsung Odyssey OLED G9 - globalna premiera 49-calowego zakrzywionego monitora gamingowego ze sporą funkcjonalnością

Po niemal roku od zaprezentowania całkiem udanego monitora Samsung Odyssey OLED G8 do globalnej sprzedaży wkracza jego następca z oznaczeniem G9. Tym razem będziemy mieli do czynienia z ogromną wręcz 49-calową matrycą OLED, bardzo niskim czasem reakcji, wysoką częstotliwością odświeżania, a także zakrzywieniem 1800R. Z takimi parametrami rzecz jasna musi się wiązać dość wysoka cena, która w tym wypadku może się okazać nieco zaporowa.

Do gamingowych monitorów Samsunga dołączył właśnie kolejny model z serii Odyssey - OLED G9. Tym razem możemy liczyć na świetny, zakrzywiony ekran z 240-hercowym odświeżaniem oraz rozdzielczością DQHD.

Monitor Samsunga wyróżnia się tym razem nie tylko swoim wyglądem, ale również obecnością procesora Neo Quantum. Dzięki niemu ma być możliwa analiza i poprawa jakości obrazu w czasie rzeczywistym, wykorzystując do tego celu odpowiednie algorytmy. Na ekran składa się 49-calowa matryca OLED o proporcjach 32:9 i wysokiej rozdzielczości wynoszącej 5120 x 1440 px. Dodatkowo mamy do czynienia z zakrzywieniem 1800R, częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz i niskim czasem reakcji - 0,03 ms (GtG). Obecny jest certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, jak również obsługa standardu HDR10+ Gaming. Kąty widzenia są całkiem standardowe, albowiem zarówno w pionie, jak i w poziomie wynoszą 178 stopni. Kontrast statyczny plasuje się tu na poziomie 1000000:1, a sama jasność standardowa to 250 nitów, więc w tej kwestii jest po prostu przyzwoicie.

Specyfikacja monitora Samsung Odyssey OLED G9 G95SC Przekątna 49" (32:9) Rozdzielczość 5120 x 1440 px, DQHD Typ Matrycy OLED Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 1000000:1 Odświeżanie do 240 Hz Technologia odświeżania AMD FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Zakrzywienie 1800R Pokrycie palety barw CIELUV (CIE1976) - 99% Głębia barw - Jasność 250 nitów (standardowa) HDR VESA DisplayHDR True Black 400, HDR 10+ Gaming Złącza obrazu 1 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4

1 x micro HDMI 2.1 Hub USB 3 x USB 3.0 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Głośniki 2 x 5 W Pivot - Waga 12,9 z podstawką

9,2 bez podstawki Wymiary 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm z podstawką

1194,7 x 365 x 180,8 mm bez podstawki Rozstaw montażowy VESA 100x100 Zużycie energii 75 - 220 W Cena 9999 zł

Monitor obsługuje technologię AMD FreeSync Premium Pro, z kolei pokrycie modelu przestrzeni barw CIELUV ustalono na 99%. Z tyłu spotkamy się z podświetlanym (Core Lightning+ z efektem CoreSync) okrągłym elementem, którego kolory dopasują się do wyświetlanych treści. Można wspomnieć także, że grubość obudowy w najcieńszym miejscu wynosi zaledwie 4,5 mm. Dzięki obecności łączności bezprzewodowej Wi-Fi 5 oraz wbudowanym funkcjom SmartTV będziemy w stanie uruchomić aplikacje do streamingu gier (Xbox Game Pass) lub filmów (Netflix, Apple TV, Disney+ itd.). Dostępne są złącza: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz micro HDMI 2.1. Hub USB oferuje z kolei trzy porty USB 3.0 typu A. Regulacja wysokości jest możliwa w zakresie do 120 mm, z kolei pochylenie - od 2 do 15 stopni. Cena została ustalona na 9999 zł, jednak wysyłka nastąpi dopiero 26 czerwca, więc mamy do czynienia z "małą" przedsprzedażą.

Źródło: Samsung