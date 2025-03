ASUS rozszerza w Chinach gwarancję na laptopy z chłodzeniem wykorzystującym ciekły metal

Stosowanie ciekłego metalu zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej staje się coraz popularniejsze. Nie można jeszcze mówić o standardzie, ale po rozwiązanie to sięgają często profesjonalni overclockerzy czy bardziej wymagający gracze. ASUS stosuje ciekły metal także w swoich topowych laptopach z linii ROG. Firma jest tak pewna swojego rozwiązania, że postanowiła rozszerzyć gwarancję. Niestety polityka ta obejmuje na razie tylko rynek chiński.

ASUS rozszerzył w Chinach gwarancję na swoje topowe laptopy wykorzystujące ciekły metal. Firma zobowiązuje się wymienić materiał termoprzewodzący, jeśli układ chłodzenia nie odprowadza w sposób satysfakcjonujący ciepła.

Ciekły metal ma o wiele lepsze właściwości termiczne od pasty termoprzewodzącej. Problematyczne może być jednak jego nałożenie. W praktyce własnoręczna wymiana ciekłego metalu w laptopie jest dosyć trudna i niepozbawiona ryzyka. To właśnie między innymi dlatego chińscy użytkownicy sprzętu ASUS-a zostali objęci dodatkową gwarancją. Jeśli okaże się, że odczyty temperatury w laptopie odbiegają od ściśle określonych norm, to komputer można wysłać do serwisu tajwańskiej firmy. W przypadku gdy testy potwierdzą problemy, nastąpi darmowa wymiana materiału termoprzewodzącego.

Jest oczywiście kilka warunków. Usługa obejmuje tylko sprzęt licencjonowany w Chinach, laptop nie może być starszy niż jeden rok i okazywać śladów ingerencji użytkownika w podzespoły. Właściciel musi też zarejestrować komputer w programie, który polega na ubezpieczeniu produktu. Zapewne nie jest to usługa bezpłatna. Oczywiście do darmowej wymiany ciekłego metalu kwalifikują się tylko określone modele laptopów: Gunslinger 7, Moba 7 Plus, Moba Xinrui 2023 oraz Ice Blade 7 Dual Screen. Są to komputery z wyższej półki przeznaczone przede wszystkim na rynek chiński, ale mają swoje zachodnie odpowiedniki w seriach ROG Strix, TUF i Zephyrus. W przyszłości lista ta ma być rozszerzona.

Nowa usługa ASUS-a jest ciekawa, ale jej potencjalne wprowadzenie na rynku europejskim ma ograniczony sens. W sytuacji, gdy laptop nadmiernie się nagrzewa, wydaje się uzasadnione skorzystanie ze standardowej gwarancji. Usługę wymiany ciekłego metalu można oczywiście traktować jako formę dodatkowego zabezpieczenia klienta. Od laptopa z tym rozwiązaniem oczekuje się bowiem możliwie najlepszego odprowadzania ciepła. Zasadniczym pytaniem w tym przypadku może być to, jaką elastycznością przy rozpatrywaniu rozszerzonej gwarancji będzie cechował się ASUS.

