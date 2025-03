Test ASUS ROG Zephyrus M16 - Stylowy notebook do gier i pracy z układem NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

ASUS w swojej ofercie notebooków dla graczy posiada obecnie trzy główne serie: TUF Gaming jako tańsze rozwiązania, choć nadal z akceptowalną wydajnością w Full HD, ROG Strix o wysokiej wydajności oraz dość odpustowym wyglądzie oraz ROG Zephyrus, czyli nadal wydajne jednostki ale jednocześnie o znacznie bardziej stylowym designie. W ostatnich miesiącach mieliśmy już okazję przyjrzeć się chociażby laptopom ASUS ROG Strix SCAR 16 z GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz ASUS TUF Gaming A16 Advantage z AMD Radeon RX 7600S. Tym razem przyszła pora na przedstawiciela serii ROG Zephyrus, a dokładniej mówiąc na ROG Zephyrus M16 z GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU to flagowy układ graficzny obecnej generacji dla przenośnych komputerów. Nie ma on jednak nic wspólnego z desktopową kartą GeForce RTX 4090. Zamiast tego zdecydowano się na zachowanie specyfikacji tożsamej z desktopowym GeForce RTX 4080. Otrzymujemy zatem niemal pełny rdzeń AD103 z 9728 rdzeniami CUDA FP32, 76 rdzeniami RT 3. generacji oraz 304 rdzeniami Tensor 4. generacji. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Całość doprawiono 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Do testów otrzymaliśmy laptopa ROG Zephyrus M16, który jest jednym z wydajniejszych modeli w ofercie firmy i w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU wynosi maksymalnie 150 W. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie ponad 45 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD103. Umożliwiło to na blisko 3-krotne zwiększenie gęstości upakowania tranzystorów względem rdzenia GA103 w architekturze Ampere i procesie Samsung 8 nm.

ASUS ROG Strix SCAR 16 to high-endowy notebook do gier i pracy w aplikacjach 3D, do którego wykorzystano układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU o mocy 175 W oraz 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-13980HX z rodziny Raptor Lake-HX.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD103 AD104 GA103 GA104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 378,6 mm² 294,5 mm² 496 mm² 392 mm² Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ~22 mld 17 mld Jednostki SP 9728 7424 7424 6144 Jednostki TMU 304 232 232 192 Jednostki ROP 112 80 96 64 Jednostki RT 76 (3. gen) 58 (3. gen) 58 (2. gen) 48 (2. gen) Jednostki Tensor 304 (4. gen) 232 (4. gen) 232 (3. gen) 192 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2040 MHz Do 2280 MHz Do 1590 MHz Do 1710 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 12 GB GDDR6 (do 18 Gbps) 16 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8/16 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 256-bit 192-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 576 GB/s Do 432 GB/s Do 512 GB/s Do 448 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 80 do 150 W

ASUS ROG Zephyrus M16 oferuje również technologię ROG AniMe Matrix, na którą składają się setki białych diod LED umieszczonych na zewnętrznej pokrywie laptopa i które mogą tworzyć jeden z predefiniowanych lub przygotowanych własnoręcznie motywów graficznych. Opcja taka, choć nie obowiązkowa do wykorzystania, umożliwia w pewnym stopniu spersonalizowanie własnego urządzenia. Do dyspozycji oddano również matrycę ROG Nebula HDR, czyli panel IPS z podświetleniem typu Mini LED oraz VESA DisplayHDR 1000. Całość wyceniono na 19 999 złotych, mowa zatem o bardzo drogiej propozycji, choć oferującej również bardzo wiele od siebie.