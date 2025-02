ASUS ROG Strix Scar 16 z procesorem Intel Core i9-14900HX został przetestowany w PugetBench

Wiele wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości swoją premierę będą miały mobilne procesory Raptor Lake Refresh. Jednostki trafiły już prawdopodobnie do producentów laptopów. Potwierdza to test komputera ASUS ROG Strix SCAR 16 z CPU Intel Core i9-14900HX. Przeprowadzono go w ramach benchmarku PugetBench. Z racji braku odpowiednich danych porównawczych, trudno jednoznacznie ocenić wydajność, ale wydaje się, że nie odbiega ona od oczekiwań.

ASUS planuje wypuścić na rynek odświeżoną wersję laptopa ROG Strix SCAR 16. Komputer ma zostać wyposażony w procesor Intel Core i9-14900HX. Wstępne wyniki wydajności są zgodne z oczekiwaniami, ale należy być ostrożnym z ich ostateczną interpretacją.

ASUS ROG Strix SCAR 16 był już dostępny w ofercie tajwańskiej firmy. Topowy model wyposażono w procesor Intel Core i9-13980HX. Przedsiębiorstwo zamierza wypuścić jego odświeżoną edycję, do której trafi najnowsza jednostka Raptor Lake Refresh. Laptop otrzyma także układ graficzny GeForce RTX 4090 i aż 64 GB RAM. Jest to zatem rozwiązanie z górnej półki, przeznaczone dla najbardziej wymagających graczy, którzy oczekują od swojego sprzętu także wysokiej mobilności. Topowy wariant ASUS ROG Strix SCAR 16 kosztuje aktualnie około 20 tys. zł. Jego odświeżona wersja będzie zapewne jeszcze droższa.

Komputer uzyskał w PugetBench wynik ogólny na poziomie 2240 punktów. Benchmark mierzył wydajność laptopa w ramach aplikacji DaVinci Resolve, która służy przede wszystkim do montażu materiałów wideo. Jest to wynik przyzwoity, choć w bazie danych nie ma wpisu dla ASUS ROG Strix SCAR 16 z procesorem poprzedniej generacji. Można jednak ten wynik zestawić chociażby z laptopem Lenovo Legion Pro 7 Gen 8 (Intel Core i9-13900HX, GeForce RTX 4090 i 32 GB RAM), który uzyskał w podobnym teście 2143 punkty. Wydaje się, że na rynku jest miejsce na mobilne procesory Raptor Lake Refresh. Jednostki Meteor Lake skoncentrują się bowiem przede wszystkim nie na wydajności, a na efektywności energetycznej.

Źródło: Puget Systems, Tom's Hardware