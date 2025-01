Assassin's Creed Mirage - New Game Plus, usprawnienia rozgrywki i poprawki. Ubisoft szykuje nową, dużą aktualizację

Przy tak gigantycznej liczbie głośnych tytułów - czasem jest to pozytywny rozgłos, innym razem nie do końca - trudno jest utrzymać uwagę na pozycjach niewyróżniających się niczym specjalnym, nawet jeżeli są tworzone przez większych deweloperów. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku najnowszej odsłony Assassin's Creed od Ubisoft. Gra stanowi swojego rodzaju powrót do korzeni serii po przesycie cyklem w otwartym świecie. Ale twórcy wciąż ją rozwijają.

Assassin's Creed Mirage otrzymał tryb New Game Plus, a także m.in. sporo poprawek związanych z szatą graficzną oraz mechaniką gry.

Jeżeli zdążyliście już przejść Assassin's Creed Mirage, możecie sprawdzić wchodzący zestaw poprawek, bo dodaje kilka interesujących rzeczy. Przede wszystkim zajmujący od 2.02 GB (PlayStation 5) do 5.03 GB (PC) update wprowadza New Game Plusa, dzięki któremu rozegramy historię Basima jeszcze raz - ale zachowując sprzęt czy nabyte podczas pierwszego przejścia zdolności. Nie musimy się także martwić o prolog, bo tym razem dochodzi opcja pominięcia go, by od razu przejść do właściwej akcji. Ale to oczywiście niejedynie efekty aktualizacji 1.0.6.

Deweloperzy postarali się też chociażby o poprawienie sprawności Basima w trakcie parkouru, pozwalając na dalsze skoki i w efekcie szybsze docieranie do konkretnych punktów. Sporo czasu poświęcono również różnej maści graficznym usprawnieniom, związanym z wyświetlaniem modeli postaci, wyglądem środowiska tudzież elementami animacji. No i oczywiście naprawiono kolejną porcję bugów oraz popracowano nad stabilnością. Pakiet raczej i tak nie przekona wielu osób, które od tytułu się odbiły, ale stanowi całkiem niezłe zaproszenie albo do ponownej rozgrywki, albo pierwszej wizyty na ulicach Bagdadu.

Źródło: Ubisoft