Ashfall - postapokaliptyczny shooter MMORPG przygotowywany przez twórców The Last of Us i Days Gone. Oto fragmenty rozgrywki

Gatunek postapo zawsze z pewien sposób przyciąga twórców i w zasadzie trudno nie znaleźć w jakimś okresie tytułu, który w jakimś stopniu by niego nie nawiązywał - i bynajmniej nie mówimy tutaj o kolejnych częściach Fallouta czy Wasteland. W zeszłym roku zaś pojawiła się dość ciekawa zapowiedź projektu szykowanego przez ludzi pracujących uprzednio nad uznanymi dziś markami. Teraz zaś nareszcie rzucono na to nieco więcej światła.

Ashfall to inspirowana klasykami gatunku strzelanka z elementami MMORPG od osób pracujących przy Days Gone, The Last of Us czy Uncharted.

John Garvin, pracujący w przeszłości przede wszystkim nad scenariuszem Days Gone - dość głośnej w swoim czasie gry, która dopiero z czasem zyskała większe uznanie - połączył w tym przedsięwzięciu siły z Michaelem Mumbauerem, człowiekiem biorącym udział w takich projektach, jak The Last of Us czy Uncharted. Strzelanka z perspektywy TPP posiadająca cechy MMORPG ma dostać betę jeszcze w lipcu, na końcówkę 2023 roku planowana jest zaś premiera na pecety oraz urządzenia mobilne obsługujące systemy Android i iOS.

Studio Legendary Star wyraźnie inspiruje się postapokaliptycznymi tytułami spod znaku Fallouta. Ashfall przedstawia nam dość standardową wizję niedalekiej przyszłości, gdy ludzkość zostaje zdziesiątkowana przez wywołaną przez sztuczną inteligencję wojnę nuklearną. My z kolei wcielimy się w śmiałka, który postanowił opuścić schronienie, aby wyruszyć na poszukiwania artefaktu mającego ocalić ludzki rodzaj. Choć zatem pod kątem historii raczej mało co nas zaskoczy, przedstawione wycinki rozgrywki wyglądają całkiem zachęcająco.

