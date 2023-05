Mortal Kombat 1 - wielki reset serii z oficjalną zapowiedzią. Poznaliśmy datę premiery bijatyki i inne szczegóły

Po ostatnich rewelacjach w zasadzie czekaliśmy już tylko na oficjalne potwierdzenie. Jedenasta odsłona Mortal Kombat fabularnie wyczerpała już pewne źródełko dla scenarzystów, wprowadzając elementy związane z manipulowaniem czasem i ostateczną rozgrywkę, po której trudno byłoby cokolwiek kontynuować w sposób konwencjonalny. Tak jak zatem można było przewidywać, NetherRealm zrobiło mocny reset i teraz zagramy w zupełnie innej rzeczywistości.

Mortal Kombat 1 otrzymał pierwszą, efektowną zapowiedź, wraz datą premiery gry: 19 września 2023. Podano także informację o opcjach przedsprzedaży. Czy reaktywacja gry wszystkim się spodoba?

Tym samym wchodzimy w nową erę uniwersum, nad którym pieczę sprawuje teraz Bóg Ognia Liu Kang. Oczywiście nie ma co się spodziewać, że narracja zapewni dla odmiany pokój i stabilność, a nowe wersje znanych nam dobrze postaci prędzej czy później nie rzucą się sobie do gardeł. Na razie twórcy zagwarantowali nam, że w grze pojawią się między innymi: Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, a także obowiązkowo Johnny Cage. Zamieszczono także całkiem efektowny zwiastun. Interesującym dodatkiem do mechaniki rozgrywki jest Kameo Fighters, otwierające przed nami galerię wojowników mogących wesprzeć nas w danym starciu. Na gameplay przyjdzie nam jeszcze jednak zaczekać.

Jeszcze w sierpniu zaś pojawi się możliwość ogrania wersji beta dla osób, które zdecydują się na zakupienie Mortal Kombat 1 w przedsprzedaży na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Na wszystkie powyższe platformy dostępna będzie edycja standardowa, a także premium, udostępniający dodatkowo grę już 14 września, dodający 1250 smoczych kryształów w ramach waluty w grze, a także Kombat Pack (skórka Johnny'ego Cage przypominająca sylwetkę Jean-Claude'a Van Damme'a i wczesny dostęp do sześciu dodatkowych wojowników i pięciu Kameo Fighters). Wersja Kollector's Edition obejmuje rzecz jasna zawartość premium, w tym steelbook, trzy specjalne wydruki dodatkowe, 1450 smoczych kryształów (co daje łączną liczbę 2700), oraz 16,5-calową rzeźbę Liu Kanga, którą przygotowała firma COARSE.

