ARM wprowadza nowe projekty dla rdzeni Cortex i GPU Mali, które porzucają wsparcie dla 32-bitowych instrukcji

W trakcie trwania targów Computex 2023 firma ARM przedstawiła nowe projekty rdzeni dla swoich licencjobiorców. Zaprezentowano między innymi następcę udanych jednostek Cortex-X3 oraz całkowicie nowe jednostki GPU dla układów SOC. Nowe projekty przede wszystkim przyniosły wzrosty wydajności oraz energooszczędności, choć największą z nich jest porzucenie wsparcia dla 32-bitowych instrukcji ARM. Sprawdźmy zatem, co dokładnie przygotowało przedsiębiorstwo.

ARM wprowadza nowe rdzenie Cortex-X4, Cortex-A720 i Cortex-A520 oraz GPU Immortalis G720, Mali G720 i Mali G620. Nowe projekty przede wszystkim przyniosły wzrosty wydajności oraz energooszczędności i porzucenie wsparcia dla 32-bitowych instrukcji ARM.

Cortex-X4 został opracowany na podstawie najnowszej architektury Armv9.2. Rdzeń względem poprzednika ma charakteryzować się 15% wzrostem wydajności i aż 40% lepszą wydajnością energetyczną. Możemy się również spodziewać częstotliwości pracy do 3,4 GHz. Natomiast Cortex-A720 ma pobierać o 20% mniej energii elektrycznej niż jego poprzednik Cortex-A715. W przypadku rdzeni Cortex-A520 wydajność została poprawiona o 22%, przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru prądu o 8%. ARM zaprezentowało też magistrale DSU-120, która działając pod kontrolą systemu DynamIQ Shared Unit zarządza i łączy ze sobą różne rdzenie. DSU-120 ma koordynować pracę nawet 14 różnych rdzeni. Co może otworzyć przed producentami SOC-ów takich jak Qualcomm wiele różnych możliwości. Magistrala również dostała nowe funkcje oszczędzania energii oraz więcej opcji konfiguracji pamięci podręcznej L3 (24 MB lub 32 MB).

ARM zaprezentowało też układy graficzne piątej generacji: Immortalis G720, Mali G720 i Mali G620. Firma względem poprzedników zwiększyła przepustowość i obniżyła zużycie energii podczas wykorzystywania technik Variable Rate Shading i Ray Tracing. Mówimy tutaj o średnim 15% przyroście wydajności w tych zastosowaniach. Układ Mali G720 może zostać wyposażony od 6 do 9 rdzeni graficznych. Natomiast Mali-G620 został ograniczony jedynie do takich 5 rdzeni. Topowy Immortalis G720 może mieć na pokładzie nawet do 16 rdzeni graficznych. Układ względem poprzednika osiąga o 20% lepszą wydajność. Warto zauważyć, że duża część przyrostu jest spowodowana wprowadzeniem technologi DVS (Deferred Vertex Shading). Rozwiązanie to polega na tym, że zmniejsza wykorzystanie przepustowości pamięci, oszczędzając w ten sposób zużycie energii przez DRAM. Działanie takie zwalnia również współdzieloną pamięć systemową, co pozwala pomieścić bardziej złożoną geometrię, a także oznacza większy budżet mocy dla potencjalnie większej liczby rdzeni GPU.

Warto dodać, że DVS jest technologią wbudowaną natywnie w każde GPU piątej generacji i nie wymaga absolutnie niczego ze strony programistów. Poszerzono również obsługę antyaliasingu, od teraz jest dostępna opcja 2x MSAA, gdyż we wcześniejszych układach gdy programista ustawiał 2x MSAA, a GPU wymuszało 4x MSAA. Wprowadzono również inne ulepszenia w GPU, ale są one już dużo mniej istotne. Na przykład ulepszono front-end strumienia poleceń (CSF), dodano kilka rejestrów roboczych dla przetwarzania strumieniowego. Podsumowując, ARM dokonało pewnej ewolucji w swoich projektach. Zdaje się, że przedsiębiorstwo skupiło się mocniej w tej generacji na energooszczędności. Zatem możemy się spodziewać, że przyszłe układy SOC do smartfonów powinny pozwolić nam na dłuższe czasy pracy na baterii.

