ARM planuje tworzyć własne chipy do smartfonów i laptopów przy użyciu fabryk Intela

Większość naszych czytelników na pewno dobrze zna firmę ARM. To brytyjskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cambridge w Anglii od lat zajmuje się projektowaniem mikroprocesorów dla urządzeń mobilnych, jednak ciągle pozostaje niejako w cieniu największych branżowych gigantów. Teraz wygląda na to, że omawiany producent ma wielkie plany na przyszłość. Jak donosi Financial Times, ARM chce samodzielnie wytwarzać chipy do różnych produktów, w tym smartfonów i laptopów.

Wejście kolejnego gracza na rynek SoC dla smartfonów czy laptopów może być bardzo korzystne dla konsumentów. Premiera nowych procesorów ARM odbędzie się najwcześniej za dwa lata, jednak konkretna zapowiedź może odbyć się już za kilka miesięcy.

Według źródła, ARM planuje samodzielne zaprojektowanie i zbudowanie chipów nowej generacji. W tym celu producent chipów powołał nowy zespół inżynierów, który nie tylko poprowadzi rozwój rozwiązań nowej generacji, ale także będzie tworzyć zupełnie nową markę produktów opartych na architekturze chipów ARM. Mówi się, że jeden z pierwszych produktów nowej grupy inżynierów ARM wciąż znajduje się w fazie prototypu, ale podobno znajduje się już na bardzo zaawansowanym etapie. Wspomniano również, że ARM nie zamierza licencjonować swoich chipów ani sprzedawać ich innym producentom, ale może się to zmienić, gdy układ przejdzie już pierwsze testy kwalifikacyjne.

Jest bardzo prawdopodobne, że nowe chipy od ARM powstaną w fabrykach Intela. W końcu dopiero co Niebiescy ujawnili, że będą współpracować z brytyjską firmą nad produkcją chipów w procesie technologicznym Intel 18A. Litografia ta powinna jednak wejść w pełny cykl produkcyjny dopiero w 2024 lub 2025 roku, dlatego wydaje się, że premiera nowych procesorów ARM odbędzie się najwcześniej za dwa lata. Konkretna zapowiedź może jednak odbyć się już za kilka miesięcy. Jesteśmy bardzo ciekawi, co też ostatecznie ujrzy światło dzienne. Wejście kolejnego gracza na rynek SoC dla smartfonów czy laptopów może być bardzo korzystne dla konsumentów, którzy mogą zaobserwować wtedy zaostrzoną rywalizację wśród gigantów branży.

