Microsoft przygotowuje w porozumieniu z TSMC własny chip do obsługi zadań powiązanych ze sztuczną inteligencją

Microsoft jest obecnie jednym z liderów wdrażania technologii opartych na sztucznej inteligencji. Firma z Redmond wpompowała miliardy dolarów w OpenAI - twórców słynnego ChatGPT. Przewodzi także w rozwoju swoich usług opartych na dużych modelach językowych. Jak wskazują doniesienia, spółka pracuje też nad własnymi chipami, które mogą w przyszłości stać się podstawą dla rozwiązań bazujących na AI. Pełne zastąpienie układów NVIDII jest jednak mało prawdopodobne.

Microsoft pracuje nad własnym chipem AI o nazwie kodowej Athena. Projekt jest ponoć w zaawansowanym stadium rozwoju i może zadebiutować nawet w przyszłym roku. Celem jest zmniejszenie kosztów rozwoju technologii.

Wiele podmiotów zajmujących się szkoleniem dużych modeli językowych korzysta ze sprzętu produkowanego przez NVIDIĘ. Obejmuje to przede wszystkim układy graficzne A100 oraz H100, które bardzo dobrze spisują się w tego typu zadaniach. Są jednak stosunkowo drogie. Projekt Microsoftu ma docelowo doprowadzić do zmniejszenia kosztów dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Według ujawnionych informacji nosi on nazwę kodową Athena i prace nad nim postępują od 2019 roku. Wstępna wersja ma korzystać litografii TSMC 5 nm, ale cały projekt przewiduje tak naprawdę kilka generacji chipów, które w przyszłości mogą korzystać z innego procesu technologicznego.

Na chwilę obecną nowe chipy są wykorzystywane przez ograniczone grono pracowników Microsoftu i OpenAI. Mówi się też, że amerykańska firma już w przyszłym roku może być gotowa na ich udostępnienie podmiotom zewnętrznym. To oznacza, że projekt jest w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju i istnieją plany jego szerszego wprowadzenia na rynek. Dylan Patel z firmy SemiAnalysis twierdzi, że jeśli Athena okaże się wystarczająco konkurencyjna, może zredukować koszty nawet o 1/3 w przeliczeniu na jeden chip, w porównaniu do rozwiązań NVIDII. W teorii powinno to jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji. Athena nie jest jednak obliczona na całkowite zastąpienie sprzętu NVIDII. Prawdopodobnie oba rozwiązania będą wykorzystywane równocześnie. Swoje chipy AI zapowiedziały też w przeszłości Google, Amazon i Meta. Konkurencja powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój całej branży.

Źródło: Tom's Hardware