C-DAC AUM - Indie są trakcie opracowywania flagowego 96-rdzeniowego procesora ARM z 96 GB pamięci HBM3

W lutym bieżącego roku Indyjskie Centrum Rozwoju Zaawansowanych Obliczeń (C-DAC) ogłosiło prace nad nową serią procesorów opartych na architekturze ARM, w tym flagowego układu AUM. Trochę musieliśmy poczekać na więcej informacji odnośnie tego ostatniego, jednak C-DAC w końcu podzieliło się szczegółowym opisem. Będzie to jednostka o tytułowych 96-rdzeniach oraz 96 GB pamięci HBM3. Zapowiada się ciekawie, jednak do debiutu pozostało trochę czasu.

C-DAC AUM to indyjski topowy procesor oparty na architekturze ARM przeznaczony na rynek HPC. Spotkamy się tu z układem dwóch chipletów, z których każdy wyposażono w 48-rdzeni.

Rynek HPC (Systemy obliczeniowe dużej skali) już wkrótce powiększy się o wydajny 96-rdzeniowy chip AUM. Indyjskie C-DAC jest w trakcie opracowywania także innych rozwiązań (seria Vega), które będą mogły zasilać mniejsze "smart" urządzenia lub gogle VR, jednakże dziś skupimy się stricte na topowym układzie. Składać się on będzie z dwóch połączonych ze sobą chipletów A48Z (każdy po 48-rdzeni, 96 MB pamięci cache L2 oraz 96 MB pamięci systemowej). Procesor do działania wykorzysta pamięć HBM3 o maksymalnej pojemności 96 GB z efektywnym taktowaniem 5600 MHz. Obsługuje on także 8-kanałów pamięci RAM DDR5 (5200 MHz, max. 16-kanałów). Wykonany zostanie w 5 nm procesie technologicznym (TSMC).

Same rdzenie oparte są z kolei na architekturze ARM NeoVerse V1 o nazwie kodowej Zeus. Ich taktowanie będzie wynosić od 3,0 do 3,5 GHz. AUM obsłuży 64 oraz 128 linii PCI Express 5.0 i zapewni wsparcie dla CXL. Pobór mocy ma się mieścić w przedziale od 280 do 320 W. Jednocześnie trwają prace nad oprogramowaniem, które ma pomóc wykorzystać pełen potencjał układu. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę interesująco. Można dodać, że C-DAC ma zamiar uniezależnić Indie w kwestii rozwoju mikroprocesorów i z pewnością są to kroki w dobrą stronę, szczególnie jeśli spojrzymy na produkowaną serię Vega, która pokryje 10% całego zapotrzebowania na nie. Przewiduje się, że chip zadebiutuje na przełomie 2023/2024 roku.

