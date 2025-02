Apple mocno tnie produkcję gogli Vision Pro. Urządzenie nie sprzedaje się tak dobrze, jak oczekiwano

Rynek wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest ciągle bardzo niszowy. Gogle Apple Vision Pro to niewątpliwie ciekawe urządzenie, jednak niewłaściwie wycenione. W rezultacie klienci chcący korzystać z zalet VR / AR bardzo często decydują się sięgnąć po produkty konkurencji. Przekłada się to na niezadowalające wyniki sprzedaży sprzętu Apple. Problem jest na tyle duży, że firma z Cupertino musiała zdecydować się na znaczące cięcia produkcji.

Apple jest ponoć mocno rozczarowane sprzedażą gogli Vision Pro. W rezultacie firma musiała przeprowadzić mocne cięcia w produkcji. Może to mieć wpływ na rozwój kolejnych wersji urządzenia.

Gogle Apple Vision Pro zaliczyły stosunkowo udany start. Zamówienia przedpremierowe na urządzenie sięgnęły 160-180 tys. egzemplarzy w zaledwie jeden weekend poprzedzający jego debiut. Amerykańska firma miała nadzieję, że dobra passa zostanie podtrzymana. Okazuje się, że założenia te nie miały wystarczającego umocowania w rzeczywistości. Sprzedaż gogli po premierze spadła dużo mocniej niż zakładały to prognozy rynkowe. Jak podaje znany analityk branżowy Ming-Chi Kuo, dostawy Vision Pro w 2024 roku sięgną łącznie 400-450 tys. jednostek. Pierwotnie spodziewano się, że będzie to 700-800 tys. egzemplarzy, czyli prawie dwa razy więcej.

Decyzja o cięciach w produkcji została podjęta przed premierą urządzenia na rynkach innych niż amerykański. To oznacza, że sprzedaż gogli w USA jest mocno poniżej oczekiwań, a firma Apple nie spodziewa się, że w pozostałych częściach świata będzie inaczej. Co więcej, niski popyt może doprowadzić do zrewidowania planów dotyczących kolejnych generacji sprzętu. W 2025 roku spodziewana była nowa wersja urządzenia, która miała być tańsza i lżejsza niż pierwotny model. Jak podaje Ming-Chi Kuo, nie można wykluczyć, że Apple zrezygnuje z jej wydania, a dostawy oryginalnych gogli spadną w 2025 roku jeszcze bardziej. Pierwsza generacja Apple Vision Pro nie zrewolucjonizowała rynku VR / AR. Trudno spodziewać się, żeby urządzenie amerykańskiej firmy znacząco przyczyniło się do popularyzacji tego typu rozwiązań w przyszłości.

