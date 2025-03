Apple miało przenieść sporą część zespołu odpowiedzialnego za Vision Pro do prac nad zupełnie innym projektem

Premiera gogli Apple Vision Pro odbyła się na początku lutego. Wydaje się, że naturalnym krokiem w takich okolicznościach jest rozpoczęcie prac nad kolejną generacją urządzenia przez ten sam zespół. Źródła donoszą jednak, że firma Apple ma nieco inne plany. Duża grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie gogli miała zostać skierowana do prac nad zupełnie innym projektem. Na następcę Vision Pro trochę zatem jeszcze poczekamy.

Najnowsze doniesienia wskazują, że większym priorytetem od kolejnej generacji Vision Pro będzie dla Apple opracowanie składanego smartfona. Przeprowadzono w tym celu roszady personalne wewnątrz firmy.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Apple pracuje nad projektami składanych smartfonów. Firma już od dłuższego czasu myślała nad przygotowaniem podobnych urządzeń. Teraz jednak realizacja tej wizji wydaje się bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek wcześniej. Zespół przygotowujący składane smartfony miał się bowiem wzbogacić o osoby, które odegrały kluczową rolę w pracach nad Vision Pro. Potwierdziły się też wcześniejsze spekulacje dotyczące możliwej daty premiery nowych urządzeń. Mowa tutaj o wrześniu 2026 roku. Warto jednak zaznaczyć, że podczas opracowywania nowych urządzeń, nie wszyscy członkowie zespołu mają tyle samo pracy w każdej fazie projektu. Zatem jest prawdopodobne, że za jakiś czas dojdzie do kolejnych roszad personalnych.

Nie wiadomo na razie, jaki dokładnie wpływ będzie miał ten ruch na kolejną generację Vision Pro. Ostatnie doniesienia Marka Gurmana z serwisu Bloomberg wskazują, że na nowy model gogli poczekamy co najmniej 18 miesięcy. Jeśli prawdą jest, że kluczowa część zespołu została przeniesiona do prac nad składanymi smartfonami, nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby okres ten jeszcze bardziej się wydłużył. Vision Pro nie wejdzie zatem w podobny cykl, jak wydawane co roku iPhone’y, a przynajmniej nie stanie się tak w najbliższej przyszłości. Jest to zresztą zrozumiałe także z uwagi na fakt, że gogle AR/VR to w gruncie rzeczy bardziej skomplikowany technologicznie produkt niż smartfony.

Źródło: WCCFTech