Apple iOS 18 - funkcje AI w nadchodzącej wersji systemu będą początkowo dostępne tylko w wersji beta

Wraz z premierą systemu iOS 18 na rynku zadebiutują także liczne funkcje Apple wykorzystujące sztuczną inteligencję. Firma ma nadzieję nadrobić w ten sposób nieco dystansu, jaki dzieli ją od liderów na rynku tej technologii. Proces implementacji tego typu rozwiązań nie jest jednak łatwy, o czym świadczą najnowsze doniesienia. Użytkownicy smartfonów iPhone muszą liczyć się z tym, że funkcje AI będą początkowo dostępne tylko w wersji beta.

W przeszłości pojawiały się już liczne doniesienia na temat kształtu funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję w systemie operacyjnym iOS 18. Niektóre z nich mówiły nawet o partnerstwie firmy Apple z OpenAI. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się prawdopodobnie już we wrześniu bieżącego roku. Z doniesień znanego dziennikarza branżowego Marka Gurmana wynika, że Apple nie jest gotowe, by udostępnić swoim użytkownikom ukończoną wersję funkcji AI. Zamiast tego otrzymamy wersje beta, które będą następnie w przyszłości rozwijane. Nie należy jednak tej decyzji oceniać nadmiernie krytycznie. Wystarczy bowiem przypomnieć, z jakimi problemami musi borykać się firma Google w przypadku swojego rozwiązania. Wersja beta jest w praktyce podejściem dużo bezpieczniejszym, ponieważ daje większą tolerancję na ewentualne błędy i niedoróbki.

Gurman twierdzi też, że w przypadku starszych urządzeń do obliczeń ma zostać wykorzystane podejście hybrydowe. Część z nich będzie wykonywana lokalnie na urządzeniu, a część na serwerach dedykowanych sztucznej inteligencji. System operacyjny będzie sam decydował, z którymi z nich poradzi sobie iPhone, a które będą musiały zostać przeniesione do chmury. Przynajmniej niektóre z nowych modeli smartfonów Apple będą jednak prawdopodobnie posiadały ulepszony moduł Neural Engine, który pozwoli na dokonywanie większości obliczeń AI lokalnie. Byłaby to znacząca różnica w porównaniu do najpopularniejszych usług tego typu.

Źródło: WCCFTech