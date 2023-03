Aplikacja mObywatel w banku i urzędzie. Sejm przegłosował równe traktowanie dokumentów w formie cyfrowej i tradycyjnej

Cyfryzacja dotyka coraz większych obszarów administracji. Odeszły czasy, gdy wizyta w tradycyjnym urzędzie stanowiła jedyny sposób na rozwiązanie powstałego problemu lub sprawy do załatwienia. Z roku na rok - powoli, acz nieuchronnie - dochodzi do cyfryzacji kolejnych funkcji w różnych dziedzinach (podatki, ubezpieczenia społeczne, dotacje). Jednym z najcieplej przyjętych dotychczas pomysłów jest aplikacja mObywatel pozwalająca nie sięgać zbyt często do portfela.

Sejm przyjął 9 marca 2023 roku proponowany przez rząd projekt ustawy zrównującej (poza niewielkimi wyjątkami) wartość dowodu osobistego w formie tradycyjnej i w aplikacji mObywatel. Dopuszczono również wydawanie przez samorząd lokalny własnych dokumentów, takich jak na przykład karty klubu seniora czy organizacji sportowej.

Izba niższa parlamentu niemal jednogłośnie przyjęła projekt ustawy (436 posłów za). W trakcie ścieżki legislacyjnej aprobatę znalazł pomysł, by minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnił aktualny kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej. Najważniejsza zmiana dotyczy prawa do korzystania z cyfrowego dowodu osobistego w każdej sytuacji poza przekraczaniem granic państwa. W porównaniu do wcześniejszych regulacji oznacza to możliwość legitymowania się przez aplikację między innymi w sądach czy instytucjach finansowych. Co więcej, ustawa pozwala na dalszą integrację z innymi cyfrowymi usługami, a więc między innymi urzędem skarbowym czy płatnościami za wydanie dokumentów.

Aplikacja mObywatel w celu zapewnienia płynności i funkcjonalności ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Rejestrem Komorników i Notariuszy. Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez instytucje finansowe zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku. Niewątpliwie ustawa przybliża do modelowej sytuacji, jaką jest możliwość przejścia przez wszystkie procesy administracyjne w sposób w pełni cyfrowy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że Senat nie zmieni znacząco kształtu ustawy.

Źródło: PAP, Gazeta Prawna, Wirtualne Media