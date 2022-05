Aplikacja mObywatel będzie mogła zastąpić fizyczny dowód osobisty i prawo jazdy. Rząd udostępnił projekt ustawy

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że w przygotowaniu jest już aplikacja mObywatel 2.0. W zasadzie chodzi o całą platformę, gdyż w ramach usługi zostanie udostępniony również serwis internetowy. Narzędzie zyska obsługę korespondencji urzędowej (wraz z powiadomieniami), natychmiastowe dodatnie prawa jazdy po wprowadzeniu pozwolenia do systemu oraz wewnętrzne e-Płatności. Najważniejsza jest jednak zupełnie inna kwestia. Aplikacja mObywatel borykała się bowiem z istotnym ograniczeniem, przez które użytkownicy nie mogli korzystać z niej jak z pełnoprawnego dokumentu. To ma się niebawem zmienić. Co więcej, nie jest to już tylko mglista zapowiedź zmian, lecz konkretny projekt ustawy, którym pochwalili się rządzący.

Aplikacja mObywatel zyska nowe uprawnienia. W projekcie ustawy zapisano między innymi zrównanie znacznie cyfrowego dokumentu z fizycznym odpowiednikiem. Co oznacza to dla użytkowników?

W aplikacji mObywatel znajdziemy dziś moduły: mObywatel (mTożsamość), mPrawo Jazdy, Punkty Karne, Unijny Certyfikat Covid, Legitymację Szkolną, a także informatory dla osób podróżujących za granicę. Program pozwala weryfikować tożsamość podczas wyborów powszechnych, w placówkach zdrowotnych (państwowych i prywatnych), podczas zakupu alkoholu lub leków oraz w trakcie kontroli drogowej i policyjnej. Cyfrowy dokument przyda się także podczas realizacji większości spraw na poczcie, w hotelu oraz przy kontroli biletów. Niestety, mObywatel nie sprawdzi się u notariusza, na przejściu granicznym, w sądzie, a także podczas odbioru odholowanego pojazdu.

Rządzący zdają sobie sprawę ze swoistej ułomności systemu. Mimo posiadania całkiem udanej platformy, ograniczenia skutecznie utrudniają jej rozwój. Całe szczęście, idą zmiany. Zmiany na lepsze, co udowadnia projekt ustawy udostępniony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Istotą zmiany jest to, aby mObywatel miał te same uprawnienia, co fizyczny dokument. Teraz pozostaje już tylko uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję na to, że prace nad projektem oznaczonym numerem UD394 przebiegną również szybko, co prace nad projektami, które nieszczególnie ucieszyły obywateli naszego kraju.

Źródło: KPRM