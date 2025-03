Anthropic Claude zyskał dostęp do internetu. Nowa funkcja zwiększa użyteczność AI w codziennych zastosowaniach

Anthropic, firma stojąca za chatbotem Claude, ogłosiła wdrożenie nowej funkcji – możliwości przeszukiwania internetu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Claude może odpowiadać na pytania dotyczące bieżących wydarzeń i najnowszych informacji. Nowość dostępna jest na platformie Claude.ai oraz w aplikacjach mobilnych. Rozszerzenie możliwości AI o przeglądanie sieci to kolejny krok w kierunku zwiększenia jej użyteczności w codziennych zadaniach.

Umożliwienie Claude’owi korzystania z internetu czyni go jeszcze bardziej pomocnym w codziennych zastosowaniach – poinformowała firma Anthropic w oficjalnym ogłoszeniu.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, które opierały się wyłącznie na danych statycznych, Claude może teraz sięgać po aktualne treści dostępne w sieci. Funkcja przeszukiwania sieci została włączona domyślnie dla wszystkich użytkowników korzystających z planów Claude Pro oraz Team. Jest dostępna zarówno poprzez przeglądarkową wersję Claude.ai, jak i aplikacje mobilne. Jeżeli chatbot korzysta z internetu przy udzielaniu odpowiedzi, użytkownicy zobaczą odpowiednie oznaczenie i źródła wykorzystanych informacji. Nowość nie obejmuje wersji bezpłatnej. Użytkownicy bez aktywnej subskrypcji nadal mają dostęp do standardowych możliwości modelu Claude bez bieżących danych z internetu.

Anthropic zapewnia, że Claude został zaprojektowany tak, aby korzystać z wyszukiwania sieciowego jedynie wtedy, gdy pytanie wykracza poza jego wiedzę treningową. Ma to zapobiec nadmiernemu poleganiu na zewnętrznych źródłach, a także zwiększyć trafność i jakość odpowiedzi. Jednocześnie chatbot podaje źródła, co ułatwia weryfikację przedstawianych informacji. Nowa funkcja zbliża Claude’a do możliwości oferowanych już przez ChatGPT firmy OpenAI czy Gemini firmy Google, które również mają dostęp do internetu. W przypadku Claude’a istotne ma być jednak zachowanie wysokiego poziomu zaufania i przejrzystości w odpowiedziach. Wdrożenie możliwości przeszukiwania internetu przez Claude’a to kolejny krok w rosnącej konkurencji na rynku chatbotów AI. Anthropic stara się wyróżnić jakością odpowiedzi, przejrzystością źródeł, jak również skupieniem na bezpieczeństwie użytkownika. Nowa funkcja może przyciągnąć oczekujących dokładnych i aktualnych informacji bez konieczności przełączania się między wyszukiwarkami a chatbotem. To sygnał, że chatboty coraz mocniej integrują się z codzienną pracą, nauką i organizacją życia, a ich rozwój nie zwalnia tempa.

Źródło: Anthropic