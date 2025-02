Amazon inwestuje kolejne miliardy w startup Anthropic. Rywal OpenAI ma dobre warunki do dalszego rozwoju modeli AI

Raz jeszcze zaglądamy do świata chatbotów - tym razem po to, aby bliżej przyjrzeć się poczynaniom firmy Amazon. We wrześniu 2023 roku przedsiębiorstwo podjęło współpracę ze startupem o nazwie Anthropic - ten zajmuje się tworzeniem modeli AI. Partnerstwo to opierało się na udostępnieniu przez Amazona swoich zasobów, a także dokonaniu inwestycji w wysokości 4 mld dolarów. Minął ponad rok, a współpraca zaczęła się zacieśniać, wszak Amazon szykuje kolejne 4 mld dolarów.

Firma Amazon zainwestuje kolejne 4 mld dolarów w startup Anthropic. Ten ostatni zajmuje się tworzeniem modeli AI z rodziny Claude. Tym samym konkurencyjna seria dla ChatGPT od OpenAI ma większe możliwości rozwoju.

Anthropic został założony przez kilku byłych pracowników firmy OpenAI w 2021 roku. Od tamtego czasu prężnie się rozwijał, a dziś oferuje naprawdę funkcjonalne modele ze wspomnianej już rodziny Claude (obecnie Claude 3.5, w skład której wchodzi Haiku i Sonnet). Każdy startup do rozwoju potrzebuje środków finansowych. Za twórcami ChatGPT stoi Microsoft z innymi przedsiębiorstwami, z kolei największym inwestorem Anthropic jest Amazon. Firma do tej pory wsparła startup kwotą 4 mld dolarów, natomiast właśnie ogłosiła, że zainwestuje jeszcze raz tyle pieniędzy. Podległa pod Amazona spółka Amazon Web Services (AWS), która oferuje platformę chmurową, stała się teraz głównym partnerem do szkolenia modeli AI dla Anthropic.

Oczywiście owocem tej współpracy jest również napomknięte udostępnienie zasobów Amazona - w tym chipów AWS Trainium (32 GB pamięci, 190 TFLOPS mocy obliczeniowej FP16/BF16; wsparcie dla modeli AI z ponad 100 mld parametrów) i Inferentia (w przypadku pierwszej generacji mowa o 8 GB pamięci w standardzie DDR4 na każdy akcelerator i 190 TFLOPS mocy obliczeniowej FP16, z kolei druga generacja oferuje analogicznie 32 GB pamięci HBM; nie podano jednak, z której wersji firma Athropic skorzysta). Deweloperzy dalej będą mogli więc uzyskać dostęp do modeli Claude przez usługę Amazon Bedrock. Partnerstwo z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój startupu Anthropic, ale ma się przełożyć również na korzyści dla Amazona - modele Claude mają bowiem leżeć u podstaw nadchodzącej, ulepszonej odsłony wirtualnej asystentki Alexa (należy podkreślić jednak, że te ostatnie informacje są na bazie plotek, więc nie powinniśmy ich traktować jako pewne).

Źródło: Amazon