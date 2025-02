Kolejny współzałożyciel OpenAI odchodzi do Anthropic. Microsoft ponownie traci na rzecz Amazona

W świecie sztucznej inteligencji, a dokładniej dużych modeli językowych, na ten moment to OpenAI wciąż wiedzie prym. Są jednak inne startupy, takie jak Anthropic, które sukcesywnie zwiększają swoją pozycję na rynku, oferując modele AI o równie sporych, a czasem nawet większych możliwościach od konkurencji. W ostatnim czasie zespół OpenAI powoli traci swoich członków. Tylko w 2024 roku odeszły z niego dwie ważne osoby, kolejna właśnie złożyła rezygnację, a inna... poszła na długi urlop.

Jeden ze współzałożycieli OpenAI, John Schulman, ogłosił we wtorek (6 sierpnia 2024 roku), że zdecydował się pozostawić swoich kolegów i rozwijać się dalej w startupie Anthropic. Z jego słów wynika jednak, że ceni sobie swoją dawną przygodę w zespole i będzie mu wciąż kibicował. Dyrektor generalny omawianej organizacji, Sam Altman, także wypowiedział się na platformie X w bardzo pozytywny sposób o swoim byłym współpracowniku. Nie zmienia to jednak faktu, że OpenAI straciło kolejną ważną osobę w swoich szeregach, która uznała, że startup Anthropic zapewni jej lepszą przyszłość.

I shared the following note with my OpenAI colleagues today: I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided…

W połowie maja 2024 roku lider ds. bezpieczeństwa w OpenAI, Jan Leike, zrezygnował ze swojej posady, a pod koniec tego samego miesiąca ogłosił dołączenie do Anthropic — startup ten został założony w 2021 roku przez siedmiu byłych pracowników OpenAI, a obecnie jest głównie finansowany przez firmę Amazon. Z kolei OpenAI w głównej mierze polega na środkach ze strony przedsiębiorstwa Microsoft, które ma tak naprawdę decydujący głos w tej organizacji. Inny współzałożyciel OpenAI, Greg Brockman, ogłosił 6 sierpnia 2024 roku, że idzie na urlop do końca tego roku. Natomiast Ilya Sutskever, który również jest jednym ze współzałożycieli, zwolnił się w maju 2024 roku. Sytuacja w organizacji jest więc dość ciekawa, a sam Anthropic radzi sobie coraz lepiej z biegiem czasu.

Thank you for everything you've done for OpenAI! You are a brilliant researcher, a deep thinker about product and society, and mostly, you are a great friend to all of us. We will miss you tremendously and make you proud of this place.



