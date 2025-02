Claude 3.7 Sonnet oraz Claude Code - nowości od Anthropic dla programistów. Łatwiejsze pisanie i sprawdzanie kodu

Firma Anthropic zaprezentowała nowy, duży model językowy, który ma się okazać sporą pomocą dla programistów - choć nie tylko. Tytułowy Claude 3.7 Sonnet jest bowiem pierwszym hybrydowym modelem, który szybko wykonuje proste zadania, ale jest w stanie się także dłużej zastanowić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wraz z ogłoszeniem tej nowości przedstawiono także narzędzie Claude Code, które jest agentem kodowania. Pozwoli pisać i sprawdzać kod, ale możliwości są większe.

Claude 3.7 Sonnet stał się dostępny dla wszystkich. Wraz z przedstawieniem nowego modelu językowego firma Anthropic wprowadziła Claude Code - narzędzie, które pomoże programistom w pisaniu i sprawdzaniu kodu.

Z nowego modelu Claude 3.7 Sonnet może skorzystać tak naprawdę każdy - nawet osoby, które nie opłacają żadnej subskrypcji. Dostępny jest nie tylko przez przeglądarkę internetową, ale i aplikacje na system iOS i Android. Możemy też skorzystać z interfejsu API, czy też platform Amazon Bedrock i Vertex AI (od Google). W darmowym planie nie wykorzystamy natomiast pełni możliwości - jak wspomniano, nowość może funkcjonować jak normalny model, ale w razie potrzeby jest w stanie uruchomić swoje cyfrowe szare komórki i pomyśleć przed udzieleniem odpowiedzi. To właśnie ta druga opcja nie będzie dostępna w omawianym przypadku, a to ona pomaga uzyskać dużo lepsze efekty. Twórcy zaznaczyli, że tym razem nie skupili się tak bardzo na matematyce, czy też innych dziedzinach, które nie są tak szeroko wykorzystywane przez firmy, więc Claude 3.7 Sonnet wypada gorzej w niektórych aspektach od konkurencji, co dobrze widać na wykresach w tym materiale. Natomiast najlepiej radzi sobie z programowaniem (z naciskiem na tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych).

Wracając na chwilę do samego procesu myślenia: standardowo możemy go podejrzeć, a przy tym użytkownicy korzystający z interfejsu API mogą ustalić, jak długo nowy model będzie mógł się zastanawiać (limit tokenów wyjściowych). Claude Code to bardzo ciekawe narzędzie, które aktualnie dostępne jest w ramach ograniczonego dostępu (limited research preview). Ten cyfrowy agent potrafi "przeszukiwać i odczytywać kod, modyfikować pliki, pisać oraz uruchamiać kod, a także udostępniać go na platformie GitHub" - wszystko to z poziomu terminala na systemach macOS, Windows (przez WSL) oraz Linux (wskazany jest głównie Debian i Ubuntu, ale na Fedorze też działa). Na powyższym wideo dobrze ukazano jego funkcjonowanie: po wydaniu polecenia może on pracować nad kodem tak długo, aż będzie bez błędów - gotowy do uruchomienia i poprawnego działania. Jeśli chcemy przeczytać pełną wiadomość od twórców, to znajdziemy ją TUTAJ, z kolei omówienie i informacje o Claude Code są POD TYM ADRESEM.

Źródło: Anthropic, The Verge, Miniaturka mobilna: Boskampi (Pixabay)