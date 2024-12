Claude 3 - nowa rodzina modeli AI, która możliwościami przerasta GPT-4 od OpenAI. Rywal jest jednak tylko częściowo darmowy

Oprócz OpenAI, a więc jednego z największych graczy, jeśli chodzi o tworzenie dużych modeli językowych (LLM), na rynku istnieje jeszcze kilku innych zawodników, z których najbardziej spokrewnionym ze wspomnianą organizacją jest startup Anthropic. Utworzony został bowiem przez byłych członków OpenAI, a od końcówki 2023 roku wspierany jest przez firmy Amazon oraz Google. Właśnie ogłoszono kolejną generację modeli AI, a mianowicie Claude 3.

Startup Anthropic prezentuje nową rodzinę modeli AI pod nazwą Claude 3. W jej skład wejdą trzy warianty, z których najbardziej zaawansowany ma przewyższać swoimi możliwościami model GPT-4 od OpenAI.

Startup Anthropic powstał w 2021 roku, z kolei za jego założenie odpowiada rodzeństwo: Dario i Daniela Amodei. Dla nieco lepszego kontekstu można wspomnieć jeszcze o kwotach, jakie zainwestowali konkretni partnerzy - w przypadku Amazona były to 4 mld dolarów, natomiast Google zobowiązało się do wpłacenia 2 mld dolarów. Mówimy tu tylko o 2023 roku, w którym startup zebrał łącznie 7,3 mld dolarów. Właśnie ogłoszono wprowadzenie nowych modeli AI Claude 3, w skład których wchodzą wersje: Haiku, Sonnet i Opus. Na ten moment dostępne są jedynie dwa ostatnie warianty (poprzez stronę claude.ai oraz interfejs Claude API), natomiast Claude 3 Haiku zostanie wprowadzony "wkrótce". Najbardziej zaawansowanym modelem jest Claude 3 Opus, który w teście MMLU (Massive Multitask Language Understanding) wypada nieco lepiej od GPT-4 oraz Gemini 1.0 Ultra. Dodatkowo wyróżnia się trafnością na poziomie 50,4% w eksperckim teście GPQA, który składa się z 448 pytań z dziedzin biologii, fizyki i chemii (nawet eksperci z doktoratem uzyskują średnio 65% poprawnych odpowiedzi). Przy okazji lepiej radzi sobie także z matematyką (GSM8K).

Najszybszym modelem jest z kolei "Haiku", który jest również najtańszy (za darmo mamy dostęp jedynie do wersji "Sonnet", natomiast musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami), gdyż niemal za każdą edycję musimy zapłacić. Wspomniany Claude 3 Sonnet jest dwukrotnie szybszy od poprzedniej generacji, a do tego wyróżnia się lepszym zrozumieniem tekstu. Wszystkie modele są multimodalne, tak więc mają większe możliwości (potrafią np. analizować wykresy i obrazy). Trzecia generacja ma być również dokładniejsza - kiedy dany model nie będzie znał odpowiedzi na zadane pytanie, po prostu odpowie zgodnie z prawdą, a nie "wymyśli jakąś na poczekaniu", jak ma to miejsce w obecnych rozwiązaniach. Oczywiście nie znaczy to, że w każdej sytuacji się to sprawdzi, ponieważ halucynacje modeli nadal występują i nie zostały jeszcze wyeliminowane. Jeśli chcemy skorzystać z Claude 3 Opus, to jesteśmy zmuszeni wykupić abonent Claude Pro (20 dolarów miesięcznie + ewentualny podatek). Wszystkie pozostałe informacje o nowej rodzinie Claude 3 możemy znaleźć pod tym adresem.

