Ferret - Apple ukradkiem udostępniło swój duży model językowy i to za darmo. Firma oficjalnie dołącza do wyścigu AI

Praktycznie każde duże przedsiębiorstwo zaprezentowało już swój duży model językowy. W tej kwestii tylko Apple wydawało się pozostawać nieco w tyle. Okazuje się, że i ta firma opracowała już swój produkt, natomiast premiera odbyła się "po cichu". Multimodalny duży model językowy (MLLM) o nazwie Ferret (ang. fretka) został udostępniony już w październiku 2023 roku i to, co ciekawe - na otwartoźródłowej licencji (co w przypadku Apple wydaje się nieprawdopodobne).

Apple ma już swój duży model językowy pod nazwą Ferret i oficjalnie dołącza do trwającego właśnie wyścigu związanego ze sztuczną inteligencją. Nowość miała swoją cichą premierę w październiku 2023 roku i została odkryta dopiero teraz.

O tym, że Apple również opracowuje swój model językowy, było wiadomo od dawna. Natomiast to, co zdecydowała się zrobić firma, jest już bardzo zaskakujące. Dokładnie 11 października 2023 roku w internecie pojawił się multimodalny duży model językowy Ferret. Apple wraz z nim postanowiło udostępnić cały kod źródłowy, więc mamy do czynienia z oprogramowaniem typu Open Source. Projekt znalazł się w serwisie GitHub wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji. Okazuje się, że MLLM był trenowany z wykorzystaniem ośmiu jednostek NVIDIA A100 (80 GB HBM2e). Warto jednak wspomnieć, że nie można korzystać z Ferreta w celach komercyjnych.

Jego możliwości w kwestii analizowania i opisywania "mniejszych rejonów w obrazach" mają być nieco lepsze niż w przypadku GPT-4 (ChatGPT Plus), a przy okazji model ma się charakteryzować rzadszym występowaniem halucynacji. Co prawda Apple stawia dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie, jednak już do tej pory firma zaprezentowała kilka efektów swoich działań. Widać, że swoją uwagę kieruje ku urządzeniom mobilnym. Nie tak dawno ukazały się plany dotyczące dodatkowej pamięci dla smartfonów i tabletów, w której znajdowałby się model językowy. Docelowo przedsiębiorstwo będzie dążyło do tego, aby modele takie jak Ferret mogły funkcjonować lokalnie na mobilnych sprzętach. Już teraz smartfony pokroju Google Pixel 8 Pro mogą wykorzystać integrację ze "sztuczną inteligencją". W przyszłym roku dołączy do nich Samsung z serią S24, a w kolejce stoją inni producenci smartfonów.

Źródło: VentureBeat, Notebookcheck