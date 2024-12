Microsoft nawiązuje partnerstwo z Mistral AI. Najnowszy duży model językowy Mistral Large już na platformie Azure AI

Microsoft powoli staje się coraz większym graczem na rynku, jeśli spojrzymy na firmę pod kątem „sztucznej inteligencji". Inwestycja w organizację OpenAI okazała się strzałem w dziesiątkę, a teraz firma poszerza swoje udziały, nawiązując partnerstwo z Mistral AI. Startup ten jest na rynku zaledwie od kwietnia 2023 roku, a jego wartość już szacuje się na 2 mld euro. Współpraca wprowadza nowy model językowy Mistral Large na platformę Azure AI.

Mistral AI został kolejnym partnerem firmy Microsoft. Od teraz rozwój nowych dużych modeli językowych (LLM) ma być efektywniejszy, a wiele z nich trafi do platformy Azure AI - pierwszym jest najnowszy Mistral Large.

Korzyści z tego wieloletniego partnerstwa ma odnieść zarówno francuski startup Mistral AI, który dalej będzie mógł tworzyć duże modele językowe (także komercyjne) oraz szybciej je rozwijać, jak również Microsoft, który wykorzysta te modele na swojej platformie Azure AI, a przy okazji od teraz firma ma niewielkie udziały w Mistral AI. Pierwszy produkt, jakim jest nowy LLM o nazwie Mistral Large, został właśnie zaprezentowany i wprowadzony do Azure AI (dostęp poprzez Azure AI Studio i Azure Machine Learning). Można z niego również skorzystać poprzez platformę La Plateforme. Jednak trzeba zaznaczyć, że w tym wypadku mamy do czynienia z komercyjnym modelem, a nie udostępnionym za darmo jak wcześniejsze warianty. Startup Mistral AI twierdzi, że jest to najbardziej zaawansowany model, jaki stworzyli do tej pory i pod względem ogólnych możliwości prawie dogania GPT-4.

Mistral Large jest dostępny w kilku językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Praktycznie w każdym teście wypada lepiej od modelu LLaMA 2 z 70 mld parametrów. Dobrze radzi sobie z programowaniem, matematyką i ogólnym „rozumieniem” tekstu. Na dodatek został wprowadzony chatbot le Chat, a także nowy model Mistral Small, który jest swoistym ulepszeniem wersji Mistral 8x7B. Minusy tegoż partnerstwa mogą z czasem zauważyć jedynie użytkownicy, ponieważ do tej pory Mistral AI udostępniał swoje LLM bez opłat, a ich kod źródłowy był dostępny dla wszystkich (Open Source). Teraz sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Więcej informacji o modelu Mistral Large znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Microsoft, Mistral AI