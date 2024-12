OpenAI może być blisko kolejnego przełomu w kwestii sztucznej inteligencji. Trwają prace nad modelem Q*

Udostępnione wszystkim zainteresowanym osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, to efekt wieloletnich prac i pokaźnych inwestycji. Jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, mogącej docelowo radykalnie zmienić nasze życie. Firma OpenAI przechodziła ostatnio poważne zawirowania personalne, które zmierzają do szczęśliwego finału. Jednocześnie trwają wewnętrzne prace nad modelem Q* (Q-Star), który może być kolejnym przełomem w dziedzinie AI.

OpenAI pracuje nad systemem Q* (Q-Star), który ma możliwości niedostępne dotychczas użytkowanym modelom. System nie tylko uczy się, ale wykazuje też oznaki zrozumienia problemów matematycznych.

Zamieszanie wewnątrz OpenAI, o którym ostatnio pisaliśmy, zostało poprzedzone listem autorstwa części badaczy, skierowanym do zarządu firmy. Jak donosi Reuters, miał on wydźwięk alarmistyczny. Pracownicy potentata w dziedzinie sztucznej inteligencji donosili w nim o odkryciu, które w dalszej perspektywie czasowej może zagrozić ludzkości. Chodzi tutaj o wspomniany system Q*, mający możliwości daleko wykraczające ponad to, do czego przyzwyczaiły nas obecne modele sztucznej inteligencji.

Niektórzy badacze OpenAI twierdzą, że może to być przełom w dziedzinie ogólnej sztucznej inteligencji (Artificial General Intelligence), ponieważ Q* przewyższa ludzkie możliwości w wielu ekonomicznie istotnych zadaniach. System ma cechować się dużą autonomicznością funkcjonowania, a jego rozwinięcie i wprowadzenie na rynek może realnie zagrozić wielu miejscom pracy. Nowy model dobrze radzi sobie ponoć z rozwiązywaniem problemów matematycznych. Choć dotyczy to na razie zadań na poziomie szkoły podstawowej, to w przyszłości z pewnością jego możliwości będą znacząco rozszerzone.

Choć rozwiązywanie zadań matematycznych (gdzie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź) wydaje się analogiczną funkcją do tej, którą posiadają chociażby kalkulatory, to mechanizm działania jest tutaj całkowicie odmienny. Q* bowiem na bieżąco uczy się i wykazuje oznaki zrozumienia określonych problemów. To oznacza znacznie większe możliwości niż te, które posiadają obecnie wykorzystywane modele. Jak donoszą źródła z OpenAI, wystosowany do zarządu list badaczy był jedną z przyczyn ostatnich zawirowań personalnych wewnątrz firmy. Miały bowiem pojawić się w niej tendencje do jak najszybszej komercjalizacji rozwiązań, bez zrozumienia konsekwencji społecznych takiego kroku.

Źródło: Reuters