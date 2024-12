OpenAI - nieoczekiwany finał sprawy związanej ze zwolnieniem Sama Altmana. Marketing na najwyższym poziomie

Sytuacja w firmie OpenAI w ostatnich dniach była bardzo napięta, a wszystkie wydarzenia następowały dosłownie w ekspresowym tempie. Wszystko zaczęło się od zwolnienia dotychczasowego CEO firmy Sama Altmana. Jego miejsce było zastępowane wielokrotnie w ciągu kilku dniu. Międzyczasie Sam chciał powrócić do zarządu firmy, a ponad 70% pracowników się za nim wstawiło. Do porozumienia nie doszło, więc Sama wraz z jego współpracownikami miał przejąć Microsoft. Okazuje się jednak, że Sam Altman wrócił właśnie na stanowisko CEO w OpenAI.

Sam Altman został przywrócony na swoje "dawne" stanowisko CEO w firmie OpenAI. Zmian doczekał się także zarząd, w skład którego wchodzą teraz nowe osoby. Wszystko wygląda na świetnie ukartowaną kampanię marketingową, jakiej już dawno nie mieliśmy okazji oglądać.

Wydarzenia w firmie OpenAI przebiegały tak błyskawicznie, że ciężko było za nimi nadążyć. Sam fakt, że po zwolnieniu Sama Altmana w ciągu zaledwie kilku dni jego stanowisko obejmowały różne osoby, świadczy o dość gwałtownym podejmowaniu decyzji. Tak jak wspomniano we wcześniejszym newsie, a także we wstępie, Altman próbował wrócić, jednak całkowicie bezskutecznie. W tamtym czasie 505 z ponad 700 pracowników OpenAI wystosowało oświadczenie do zarządu, że jeśli obecna kadra przewodnicząca nie ustąpi, a także Sam Altman nie zostanie przywrócony, to odejdą razem z nim (było już wiadomo, że dawny CEO będzie pracował dla Microsoftu, który był skłonny przyjąć jego współpracowników). Raptem kilka godzin temu na profilu OpenAI (za pośrednictwem platformy X) pojawił się post, w którym poinformowano, że Sam Altman wraca na stanowisko CEO firmy, a do nowego zarządu dołączają razem z nim Bret Taylor, Larry Summers oraz Adam D'Angelo. Wraz z nim powrócił również Greg Brockman.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Międzyczasie OpenAI informuje o wprowadzeniu nowej funkcji dla ChatGPT, czyli możliwości rozmów głosowych z chatbotem - dostępna dla wszystkich za darmo. Spora część osób widzi w tym po prostu świetnie przeprowadzoną kampanię marketingową, wszak na ustach całego technologicznego świata jest aktualnie właśnie OpenAI. Zainteresowanie firmą wzrosło wręcz ogromnie. Łatwo możemy to sprawdzić po frazach, jakie są najczęściej wyszukiwane - wśród nich jest "OpenAI". Mamy więc szczęśliwe zakończenie zarówno dla pracowników firmy, Sama Altmana, jak i samego wizerunku przedsiębiorstwa, który niejako "mówi": "sytuacja w firmie od teraz będzie rewelacyjna, wszak wszystkie złe rzeczy zostały z niej usunięte". Jeśli faktycznie te wydarzenia były zaplanowane, to mamy do czynienia z "najlepszą kampanią marketingową w dziejach" - wypowiedź jednego z użytkowników portalu X.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



Sound on pic.twitter.com/c5sCFDAWU6 — OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023

Don't know who's director and script writer but enjoying this drama. pic.twitter.com/kf66rh4JD5 — Dr. Apurv (@MEAInd) November 22, 2023

Źródło: X @OpenAI @sama