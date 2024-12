Amethyst to nowy projekt firm Sony i AMD, który ma za zadanie wykorzystanie pełnego potencjału AI w przyszłych grach

Sony wypuściło niedawno na rynek konsolę PlayStation 5 Pro, która bazuje oczywiście na podzespołach firmy AMD. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami zacieśnia się. Dowodem na to jest nowy projekt, nad którym przedsiębiorstwa wspólnie pracują. Opatrzono go nazwą kodową Amethyst. Ma to być architektura dedykowana uczeniu maszynowemu oraz sztucznej inteligencji, która swoje zastosowanie znajdzie przede wszystkim w grach przyszłości.

Projekt Amethyst ma być jednym z czynników napędzających rewolucję w grach wideo. Jest to wspólne przedsięwzięcie firm Sony i AMD, które pozwoli wykorzystać AI do generowania grafiki i urozmaicenia rozgrywki.

O projekcie Amethyst dowiedzieliśmy się z materiału wideo Sony, w którym wystąpił jeden z twórców PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro - Mark Cerny. Oprócz kilku szczegółów dotyczących specyfiki chipu napędzającego najnowszą konsolę, ujawniono, że trwają prace nad specjalną architekturą dedykowaną sztucznej inteligencji. Jest to wspólne przedsięwzięcie Sony i AMD, które zostanie wykorzystane w grach przyszłości. Dzięki Amerthyst elementy AI będą używane nie tylko do generowania obrazu, ale staną się też częścią rozgrywki. Nie wiemy na razie, jak ma to dokładnie wyglądać, ale warto odnotować, że NVIDIA także pracuje od pewnego czasu nad takimi rozwiązaniami. Przykładem jest chociażby technologia ACE for Games.

Wyróżnikiem wspólnego projektu Sony i AMD jest fakt, że mówimy tutaj o całej architekturze, która otworzy drogę do wykorzystania potencjału uczenia maszynowego. Chodzi tutaj w sposób szczególny o lekkie sieci CNN (Convolutional Neural Network). Nowe rozwiązanie pozwoli na przykład na szersze wykorzystanie Ray Tracingu i Path Tracingu w grach. Ma jednak też umożliwić prowadzenie naturalnych dialogów z postaciami niezależnymi, a także wprowadzić nieliniową narrację. Co więcej, rozwiązanie to nie będzie ograniczone do konsol PlayStation. Cerny zapowiedział wsparcie także dla innych urządzeń wykorzystujących podzespoły AMD. Prace nad Amethyst potrwają jeszcze zapewne kilka lat i raczej nie ma możliwości, by technologia ta była wspierana przez konsole obecnej generacji.

